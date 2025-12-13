مجری طرح زیتون کشور از تغییر رویکرد در حوزه کشاورزی و باغبانی زیتون خبر داد و گفت استفاده از دانش فنی روز، آبیاری هوشمند و فناوری‌های نوین موجب ارتقای کیفیت و افزایش تولید این محصول شده است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جواد میرعرب در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه قزوین با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در حوزه کشاورزی گفت: هدف ما این است که فرآیند تولید زیتون از مرحله آبیاری تا برداشت به سمت کیفیت بهتر و تناژ بالاتر حرکت کند تا کشاورزان بتوانند از این محصول اقتصادی بهره بیشتری ببرند.

وی افزود: حوزه باغبانی هر روز در حال تکامل است و استفاده از دانش روز دنیا در زمینه زیتون، از جمله توسعه ارقام جدید، نقش مهمی در افزایش تولید و تأمین روغن کشور دارد. یکی از این ارقام وارداتی از کشور یونان بوده که اکنون در ایران توسعه یافته و به‌عنوان نمادی از بهینه‌سازی شرایط تولید شناخته می‌شود.

میرعرب با اشاره به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین گفت: استفاده از آبیاری هوشمند و هوش مصنوعی در شناسایی آفات و بیماری‌ها تأثیر بسزایی در توسعه باغات زیتون داشته است.

مجری طرح زیتون کشور تأکید کرد: اقتصاد زیتون در سال‌های اخیر پویا شده و باغداران بزرگ‌مقیاس در استان‌های مختلف، به‌ویژه قزوین، با بهره‌گیری از دانش روز دنیا پیشرو در تولید هستند.

وی خاطرنشان کرد: نخستین کمباین برداشت زیتون در استان قزوین به کار گرفته شده که نشان‌دهنده توجه جدی تولیدکنندگان به ابعاد فنی و مکانیزه کردن فرآیند تولید است.

به گفته میر عرب، این اقدامات می‌تواند آینده‌ای روشن برای توسعه زیتون و کاهش وابستگی کشور به واردات روغن رقم بزند.

زیتون ایرانی در مسیر ورود به بازار جهانی

میرعرب با اشاره به برگزاری رویدادی آموزشی در حوزه باغبانی زیتون گفت: این برنامه با همکاری چند استاد داخلی و خارجی برگزار شد تا دانش فنی روز دنیا به باغداران ایرانی منتقل شود. یکی از استادان حاضر در این رویداد از کشور یونان بود که تجربیات خود در زمینه مدیریت باغات زیتون را ارائه کرد.

مجری طرح زیتون کشور افزود: کشور یونان با متوسط بارندگی حدود ۶۰۰ میلی‌متر توانسته زیتون را حتی به صورت دیم کشت کند و محصولی با کیفیت جهانی تولید نماید؛ محصولی که در کنار اسپانیا و ترکیه به‌عنوان نماد تجاری شناخته می‌شود.

میرعرب با اشاره به شرایط اقلیمی ایران گفت: در کشور ما نیز میکرو اقلیم‌هایی وجود دارد که قابلیت کشت دیم زیتون را دارند؛ از جمله در استان‌های لرستان، گلستان و برخی مناطق فارس.

وی تأکید کرد که برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها می‌تواند به توسعه کشت زیتون در کشور کمک کند.

مجری طرح زیتون کشور خاطرنشان کرد: هنوز مطالعات مربوط به بارندگی مؤثر و زمان مناسب آن در کشور تکمیل نشده است و برای ورود به بازار بین‌المللی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر در حوزه تجارت و تولید هستیم.

ایران با ارقام بومی و ژنتیک منحصر‌به‌فرد در مسیر برند‌سازی روغن زیتون

مجری طرح زیتون کشور، با بیان اینکه توسعه مصرف داخلی روغن زیتون می‌تواند به گسترش تولید و ارتقای کیفیت این محصول کمک کند، اظهار داشت: روغن زیتون در دنیا ارزش بالایی دارد و قابلیت تبدیل شدن به یک برند منطقه‌ای را دارد.

وی افزود: ایران با برخورداری از منابع ژنتیکی منحصر‌به‌فرد، از جمله رقم «زردی»، توانسته پنج رقم زیتون را در کلکسیون بین‌المللی معرفی کند.

به گفته مجری طرح زیتون کشور، مطالعات انجام‌شده روی استرول‌های روغن زیتون ایرانی نشان داده که این محصول قابلیت رقابت جهانی دارد.

میرعرب تأکید کرد: سیاست وزارت جهاد کشاورزی تمرکز بر تولید روغن زیتون سلامت‌محور است، هرچند بخش کنسرو نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: زیتون پرورده ایرانی به‌عنوان محصولی با طعم و کیفیت خاص، توان رقابت با نمونه‌های خارجی را دارد.

مجری طرح زیتون کشور با اشاره به نخستین برداشت مکانیزه زیتون در استان قزوین گفت: استفاده از فناوری‌های نوین مانند آبیاری هوشمند و هوش مصنوعی در شناسایی آفات و بیماری‌ها، نقش مهمی در ارتقای تولید ایفا کرده است.

میر عرب خاطرنشان کرد: برای افزایش مصرف روغن زیتون در خانواده‌ها باید فرهنگ‌سازی شود. یکی از راهکار‌ها استفاده از روغن‌های مخلوط است تا ذائقه مردم به تدریج با طعم روغن زیتون سازگار شود و این محصول ارزشمند جایگاه بیشتری در سفره ایرانی پیدا کند.

تمرکز بر کیفیت و نوآوری در تولید زیتون ضروری است

مجری طرح زیتون کشور، با بیان اینکه زیتون به خاک‌های سبک و دارای زهکشی مناسب نیاز دارد، اظهار داشت: در سال‌های گذشته تمرکز اصلی بر افزایش سطح زیرکشت بوده، اما اکنون توجه به شاخص‌های بهبود عملکرد و کیفیت محصول در اولویت قرار گرفته است.

میرعرب افزود: آینده تولید زیتون تنها در افزایش سطح باغات خلاصه نمی‌شود بلکه باید به سمت نوآوری و سوددهی حرکت کنیم.

به گفته وی، کشور‌های پیشرو از زیتون در صنایع آرایشی و بهداشتی نیز بهره می‌برند و این عرصه می‌تواند برای ایران نیز فرصت تازه‌ای ایجاد کند.

مجری طرح زیتون کشور با اشاره به وجود کارخانجات فعال در استان قزوین گفت: این واحد‌ها زنجیره کامل تولید را شامل می‌شوند؛ از تولید نهاده‌ها و روغن زیتون تا کنسرو و حتی تولید کود از پسماند.

میرعرب تأکید کرد: برای توسعه صنایع فرآوری باید ابتکار‌های جدید به کار گرفته شود، زیرا اقتصاد خرد باغداران با سرمایه‌گذاری کلان صنایع متفاوت است و نیازمند هماهنگی بیشتر است.

وی خاطرنشان کرد: صنایع بزرگ برای فعالیت نیازمند حجم قابل‌توجهی از مواد اولیه هستند و تولید زیتون باید به سطحی برسد که پاسخگوی این نیاز باشد.

به گفته مجری طرح زیتون کشور، در استان قزوین چند باغدار بزرگ‌مقیاس فعالیت می‌کنند که توانسته‌اند صنایع مرتبط با زیتون را راه‌اندازی کنند و این نمونه‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در توسعه این محصول است.

زیتون؛ محصول مقاوم در برابر خشکی و راهکاری برای امنیت غذایی کشور

فرشاد حمیدی تهرانی، رئیس هیأت مدیره تعاونی تولیدکنندگان زیتون استان هم با بیان اینکه زیتون به‌عنوان گیاهی مقاوم به خشکی شناخته می‌شود، گفت: مصرف آب این محصول نسبت به سایر محصولات کشاورزی کمتر است، اما با توجه به کاهش بارندگی‌ها نیازمند مدیریت دقیق منابع آب هستیم.

وی افزود: استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری و مکانیزه کردن روش‌های تولید می‌تواند به کاهش مصرف آب و حفظ باغات زیتون کمک کند.

حمیدی تهرانی با اشاره به مناطق مهم کشت زیتون در کشور از جمله طارم سفلی و رودبار منجیل، اظهار داشت: در این مناطق تراکم باغات زیتون بالاست، اما همزمان کشت محصولات زراعی پرمصرف نیز انجام می‌شود که توقف آن می‌تواند به توسعه باغات زیتون و حفظ درختان صدساله این محصول کمک کند.

وی تغییر الگوی کشت را یکی از سیاست‌های مهم دولت و وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت: این تغییر زمانی محقق می‌شود که اقتصاد کشاورز تضمین شده باشد.

به گفته رئیس هیأت مدیره تعاونی تولیدکنندگان زیتون استان، توسعه کشت زیتون و تولید روغن زیتون علاوه بر ارزش اقتصادی، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و می‌تواند نیاز ایران به واردات روغن را کاهش دهد.

حمیدی تهرانی تأکید کرد: زیتون نماد استقامت کشاورزی ایران است و حمایت از تولیدکنندگان این محصول می‌تواند آینده‌ای پایدار برای بخش کشاورزی رقم بزند.

زنجیره ارزش زیتون باید به اقتصاد پویا تبدیل شود

رئیس هیأت مدیره تعاونی تولیدکنندگان زیتون استان با اشاره به جایگاه ویژه زیتون در کشاورزی کشور اظهار داشت: توجه به ابعاد فنی و کل زنجیره ارزش این محصول می‌تواند ارزش افزوده مضاعفی ایجاد کرده و اقتصاد پویاتری را در بخش کشاورزی رقم بزند.

وی افزود: ارقام جدید زیتون با کیفیت بهتر، مقاومت بالاتر در برابر کم‌آبی و سازگاری بیشتر با شرایط اقلیمی در استان قزوین کشت شده‌اند. این ارقام مدرن بهره‌وری بالاتری دارند، زودبازده هستند و از نظر طعم و کیفیت روغن نیز مورد استقبال مصرف‌کنندگان قرار گرفته‌اند.

حمیدی تهرانی با اشاره به رقم کرونا گفت: این رقم به دلیل سازگاری با ذائقه ایرانی‌ها و باردهی اقتصادی در مدت ۳ تا ۵ سال توانسته جایگاه ویژه‌ای در بازار داخلی پیدا کند و ظرفیت حضور در بازار‌های منطقه‌ای و خارجی را نیز دارد.

وی تأکید کرد: هرچند میزان تولید روغن زیتون در کشور هنوز به حدی نرسیده که صادرات گسترده آن ممکن باشد، اما با ترغیب مصرف‌کنندگان داخلی به استفاده بیشتر از روغن زیتون و توسعه کشت ارقام جدید، می‌توان به الگوی تجاری و نمادسازی در این حوزه دست یافت.

به گفته رئیس هیأت مدیره تعاونی تولیدکنندگان زیتون استان، ارتقای کیفیت و افزایش مصرف داخلی گام مهمی در مسیر توسعه پایدار زیتون و کاهش وابستگی کشور به واردات روغن خواهد بود.

پژوهش و آموزش، راه افزایش مصرف روغن زیتون در کشور

حمیدی تهرانی با اشاره به ذائقه مصرف‌کنندگان ایرانی اظهار داشت: بسیاری از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند روغن بدون بو مصرف کنند و یکی از راهکار‌ها استفاده از روغن‌های مخلوط است تا ذائقه خانواده‌ها به تدریج با روغن زیتون سازگار شود.

وی افزود: برای توسعه مصرف و ارتقای کیفیت تولید، باید پژوهش‌های بیشتری در حوزه زیتون انجام شود و نتایج آن به اطلاع مردم و باغداران برسد.

به گفته رئیس هیأت مدیره تعاونی تولیدکنندگان زیتون استان، تعاونی تولیدکنندگان زیتون استان تاکنون دوره‌های آموزشی متعددی برگزار کرده است؛ از جمله دوره‌های باغداری و فرآوری با حضور استادان بین‌المللی مانند دکتر رافائل از اسپانیا که بازخورد مطلوبی از سوی شرکت‌کنندگان داشته است.

حمیدی تهرانی خاطرنشان کرد: آشنایی مردم با نحوه استفاده از روغن زیتون در بازارچه‌ها و مجتمع‌های تخصصی می‌تواند بازار مصرف داخلی را گسترش دهد.

وی با اشاره به پایین بودن سرانه مصرف روغن زیتون در کشور گفت: مصرف سرانه کمتر از ۲۰۰ گرم است و باید به حداقل نیم کیلو افزایش یابد تا سهم روغن زیتون در سبد غذایی خانوار به دو تا سه درصد برسد.

رئیس هیأت مدیره تعاونی تولیدکنندگان زیتون استان تأکید کرد: افزایش سرانه مصرف علاوه بر رونق تولید داخلی، به ارتقای سلامت جامعه و کاهش وابستگی به واردات روغن کمک خواهد کرد.