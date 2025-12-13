معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به کاهش موارد مثبت ابتلا به آنفولانزا در قم گفت: با این روند کاهش ابتلا، استان قم از هفته آینده از اوج بار ابتلا به بیماری آنفولانزا عبور می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دکتر سیامک محبی در جلسه ستاد بحران استان قم در گزارشی از وضعیت بیماری آنفولانزا در استان قم گفت: در آبان ماه استان قم با طغیان آنفولانزا روبه رو شد ودر استان در این ماه با افزایش موارد ابتلا به آنفولانزا روبه رو بودیم.

وی بر رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی برای جلوگیری از شدت ابتلا در استان قم تاکید کرد و افزود: در استان شاهد کاهش موارد ابتلا هستیم، اما پیش بینی می‌شود که در دی ماه و با شدت کمتر در بهمن ماه دوباره با طغیان آنفولانزا در استان مواجه شویم.

محبی اضافه کرد: در حال حاضر از اوج بیماری آنفولانزا در استان عبور کرده‌ایم و در زمان نزول بیماری هستیم.

وی ادامه داد: استان قم در روز‌های انتهایی آبان ماه در قله ابتلا به آنفولانزا بود و مدارس استان کانون این بیماری بودند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قم افزود: موارد ابتلا در آبان ماه و زمان اوج آنفولانزا در قم ۴۸ درصد بود، اما در حال حاضر موارد مثبت ابتلا به کمتر از ۱۸ درصد کاهش یافته است و پیش بینی می‌کنیم از هفته آینده استان قم از اوج ابتلای بیماری آنفولانزا خارج شود.

وی ادامه داد: باید از آموزش و پرورش استان تشکر کرد که با همراهی و هماهنگی انان توانستیم طغیان آنفولانزا را در مدارس و استان مدیریت کنیم.