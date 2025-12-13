دهمین نمایشگاه بین‌المللی بیمارستان‌سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی آغاز به کار کرد و بستری برای معرفی ظرفیت‌های فنی و اجرایی صنعت سلامت کشور فراهم آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین‌المللی بیمارستان‌سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی با مشارکت و حمایت سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی برگزار شد.

علی نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری، با حضور در محل نمایشگاه آیین افتتاح رسمی این رویداد تخصصی را انجام داد.

وی در ادامه از غرفه‌های شرکت‌های پیمانکاری، مهندسان مشاور و تولیدکنندگان تجهیزات بیمارستانی بازدید کرد.

در جریان این بازدیدها، آخرین دستاوردها و توانمندی‌های فنی و اجرایی فعالان حوزه بیمارستان‌سازی معرفی شد.

نوذرپور همچنین در غرفه سازمان مجری با مدیران و نمایندگان شرکت‌های حاضر به گفت‌وگو پرداخت.

تأکید بر ارتقای کیفیت ساخت مراکز درمانی و توسعه همکاری‌های مشترک از محورهای این دیدارها بود.

این نمایشگاه فرصتی برای تبادل دانش فنی و معرفی فناوری‌های نوین حوزه سلامت فراهم کرده است.

دهمین دوره این رویداد تا ۲۵ آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران ادامه دارد.