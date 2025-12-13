به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مختار خانی افزود: در راستای نظارت بر واحد‌های صنعتی و تولیدی شهرستان، کارشناسان محیط‌زیست ارومیه با حضور در نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه، نسبت به اندازه‌گیری و نمونه‌برداری از گاز‌های خروجی دودکش‌ها اقدام کردند.

وی با بیان اینکه پایش واحد‌های صنعتی به‌صورت مستمر در دستور کار این اداره قرار دارد، افزود: در صورت مشاهده هرگونه مغایرت با استاندارد‌های زیست‌محیطی، اخطاریه‌های قانونی به واحد‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد.

خانی ادامه داد: اندازه‌گیری خروجی دودکش‌ها با هدف شناسایی منابع بالقوه آلاینده و کنترل و کاهش بار آلایندگی انجام می‌شود و نتایج حاصل پس از بررسی و تحلیل، ملاک اقدامات بعدی نظارتی قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست ارومیه در پایان اظهار داشت: نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه واقع در کیلومتر ۲۵ جاده ارومیه–مهاباد، از واحد‌های مهم تولید برق در منطقه است که به‌صورت دوره‌ای تحت پایش زیست‌محیطی قرار دارد.