کسب رتبه پنجم کشوری آذربایجان غربی در رفع نقاط حادثهخیز جادهای
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از کسب رتبه پنجم کشور در شاخص رفع نقاط حادثهخیز جادهای در نیمه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غرب
ارسلان شکری با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای ارتقای ایمنی راهها گفت: در سال جاری، ۲۷ نقطه حادثهخیز در محورهای مواصلاتی استان با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان شناسایی و رفع شده است که این اقدامات نقش مؤثری در کاهش تصادفات و تلفات جادهای داشته است.
وی افزود: تا پایان سال جاری، ۱۲ نقطه حادثهخیز دیگر نیز در سطح استان در دست اقدام قرار دارد و عملیات اصلاح، ایمنسازی و رفع خطر در این نقاط با جدیت ادامه دارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی تأکید کرد: افزایش ایمنی تردد و صیانت از جان کاربران جادهای، اولویت اصلی این ادارهکل است و در این مسیر، از تمامی ظرفیتهای فنی و اعتباری برای اصلاح و ایمنسازی نقاط پرحادثه استفاده خواهد شد.