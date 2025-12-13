رئیس اداره کالا اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از ورود بیش از هزار راننده جدید به ناوگان حمل‌ونقل باری استان خبر داد و گفت: طی ۸ ماه گذشته از سال جاری، یک‌هزار و ۱۵۹ راننده به‌تازگی وارد این حوزه شده‌اند که نشان‌دهنده رونق فعالیت و اشتغال‌زایی در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مرتضی اکبری با اشاره به عملکرد ناوگان باری استان در این مدت افزود: در ۸ ماهه گذشته، ۶۵۹ هزار سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل باری برای جابه‌جایی ۸ میلیون و ۹۵۸ هزار تن کالا در سطح استان ثبت شده است.

وی با بیان اینکه حمل سیمان سهم قابل‌توجهی از فعالیت ناوگان باری استان را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: در این بازه زمانی بیش از ۲ میلیون و ۴۷۶ هزار تن سیمان در قالب ۱۴۹ هزار و ۱۵۰ سفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی جابه‌جا شده است.

رئیس اداره کالا اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: هم‌اکنون ۳۰۷ هزار و ۸۳۳ راننده در بخش حمل‌ونقل باری استان فعالیت دارند که ورود رانندگان جدید، نقش مهمی در تقویت ظرفیت جابه‌جایی کالا و پایداری زنجیره تأمین ایفا می‌کند.

اکبری همچنین از فعالیت گسترده ناوگان حمل‌ونقل در استان خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر ۳۸ هزار و ۱۵۳ دستگاه ناوگان باری و ۱۷ هزار و ۶۹۹ دستگاه وانت‌بار فعال در سطح استان مشغول ارائه خدمات حمل‌ونقل هستند.