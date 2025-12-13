مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی گفت: ۵۰ پرونده افزایش تراکم، تعیین و تغییر کاربری و توسعه شهری در کمیسیون ماده ۵ این استان بررسی و تصمیمات لازم در این خصوص اعمال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیمان آرامون در جلسه کمیسیون ماده ۵ آذربایجان غربی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: این پرونده‌ها مربوط به شهر‌های ارومیه، بوکان مهاباد و خوی بودتد.

وی ادامه داد: در مجموع تمام پرونده‌های مطرح شده با نظر اعضا بررسی و تصمیمات لازم در خصوص آنها اعمال شد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه تغییر کاربری و سطح اشغال و نیز افزایش تراکم اراضی از مهم‌ترین موارد مطرح شده در جلسات کمیسیون ماده ۵ بودند که جهت پاسخگویی به نیاز‌های مردم استان مطالعه و بررسی شدند، افزود: تصویب طرح تفصیلی اراضی ۶۱ هکتاری بوکان برای طرح نهضت ملی مسکن از دیگر موارد مهم مطرح شده در این جلسه بود.

آرامون تاکید کرد: این کمیسیون نقش کلیدی در مدیریت توسعه شهری دارد و تصمیمات آن تأثیر مستقیمی بر نحوه استفاده از زمین‌های شهری، تراکم ساختمانی، و شبکه‌های عبور و مرور دارد.

وی بیان کرد: کمیسیون ماده ۵ یکی از نهاد‌های مهم در حوزه شهرسازی و معماری است که وظیفه بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها را بر عهده دارد.