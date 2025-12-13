برگزاری جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردم نهاد آذربایجانغربی
جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردمنهاد استان ظهر امروز به ریاست سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی در این جلسه گفت: سومین دوره انتخابات نمایندگان شوراهای توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد، همزمان با سراسر کشور دوشنبه ۲۴ آذرماه در استانداری و تمامی فرمانداریهای استان برگزار میشود.
رسول مقابلی همچنین از آمادگی استان برای برگزاری این دوره از انتخابات خبر داده و افزود: فرآیند اطلاعرسانی و ثبتنام این انتخابات از ۲۶ مهرماه همزمان با سراسر کشور در استان آغاز و براساس روزشمار اعلامی، این روند ادامه دارد و در نهایت روز دوشنبه ۲۴ آذر، تشکلها و سازمانهای مردم نهادی که مجوز خود را از مجموعه وزارت کشور دریافت کردهاند، نمایندگان خود را برای حضور در جلسات شورای توسعه و حمایت از تشکلها انتخاب میکنند.
در سومین دوره انتخابات نمایندگان شوراهای توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد استان، ۷ تشکل ثبتنام نمودهاند که ۲ تشکل منتخب این انتخابات برای بازه زمانی ۲ ساله به عنوان اعضای جلسات شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردمنهاد حضور خواهند داشت.