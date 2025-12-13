برگزاری آیین افتتاح دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی استانداری آذربایجانغربی
مراسم افتتاح دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی استانداری آذربایجانغربی صبح امروز پس از اعلام نتایج آزمون کتبی، انجام ارزیابی تکمیلی و طی مراحل گزینش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
این مراسم با حضور خضر کاکدرویشی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجانغربی برگزار و در آن بر اهمیت آموزشهای بدو خدمت، نقش نیروی انسانی توانمند در ارتقای نظام اداری و لزوم خدمترسانی مؤثر و مردممدار در فرمانداریها و بخشداریهای استان تأکید شد.
پذیرفتهشدگان این آزمون پس از گذراندن دوره آموزشی توجیهی، فعالیت خود را در فرمانداریها و بخشداریهای آذربایجانغربی آغاز خواهند کرد.