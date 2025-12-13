به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مراسم افتتاح دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی استانداری آذربایجان‌غربی صبح امروز پس از اعلام نتایج آزمون کتبی، انجام ارزیابی تکمیلی و طی مراحل گزینش برگزار شد.

این مراسم با حضور خضر کاک‌درویشی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی برگزار و در آن بر اهمیت آموزش‌های بدو خدمت، نقش نیروی انسانی توانمند در ارتقای نظام اداری و لزوم خدمت‌رسانی مؤثر و مردم‌مدار در فرمانداری‌ها و بخشداری‌های استان تأکید شد.

پذیرفته‌شدگان این آزمون پس از گذراندن دوره آموزشی توجیهی، فعالیت خود را در فرمانداری‌ها و بخشداری‌های آذربایجان‌غربی آغاز خواهند کرد.