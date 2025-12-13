فرمانده انتظامي منوجان از اجراي طرح آرامش در شهر به منظور پاکسازي نقاط جرم خيز و دستگيري خرده فروشان مواد مخدر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "علي کريمي" در تشريح اين خبر اظهار داشت:به منظور كاهش آسيب هاي اجتماعي و پيشگيري از جرائم بويژه سرقت ها، طرح آرامش در شهر با موضوع دستگيري خرده فروشان و جمع آوري معتادان متجاهر با هماهنگي مرجع قضايي با محوريت پليس مبارزه با موادمخدر و همکاري ديگر يگان هاي انتظامي اجرا شد.

وي افزود: در اجراي اين طرح،ماموران انتظامي موفق شدند در بازديد از نقاط شناسايي شده قبلي 20خرده فروش موادمخدر و دو قاچاقچي را دستگير و مقدار 4 کيلو و775گرم انواع مواد مخدر به همراه ادوات استعمال کشف و دو دستگاه خودرو را در اين رابطه توقيف نمايند.

اين مسئول انتظامي تاکيد کرد:پليس در راستاي برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر و دستگيري خرده فروشان به صورت ويژه پاي کار است و همه دستگاه ها و نهادها هم بايد اقدامات خود را انجام دهند