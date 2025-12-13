مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با اشاره به ثبت ۴ میلیارد دلار صادرات و ۶۷۰ میلیون دلار واردات از مرز‌های استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: تراز تجاری استان با ۳.۵ میلیارد دلاری به نفع صادرات مثبت بوده و در وضعیت بسیار مثبت و امیدوارکننده‌ای قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سخاوت خیرخواه شنبه ۲۲ آذر در نشست ستاد توسعه فرصت‌های اقتصادی مرکز که در مرکز جدید خدمات سرمایه گذاری آذربایجان غربی با حضور استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شد؛ با اشاره به آخرین آمار‌های تجارت خارجی استان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از صادرات کشور از مبادی مختلف، از مرز‌های استان آذربایجان‌غربی انجام می‌شود که همین موضوع موجب رشد آمار صادرات ثبت‌شده استان شده است. در عین حال، حدود ۵۰ درصد صادرات انجام‌شده مربوط به محصولات تولیدی خود استان است که اتفاقی ارزشمند و مبارک محسوب می‌شود.

وی با اشاره به سهمیه وارداتی استان از رویه‌های تجارت مرزی افزود: سهمیه سالانه پیله‌وری آذربایجان‌غربی ۱۸۰ میلیون دلار تعیین شده که تاکنون ۱۴۴ میلیون دلار آن محقق شده و عملاً این سهمیه در آستانه تکمیل قرار دارد و با توجه به آخرین مصوبه شورای مبادلات مرزی، درخواست افزایش سهمیه نیز ارائه شده و پیگیری‌های لازم در حال انجام است که امیدواریم به نتیجه برسد.

خیرخواه با اشاره به آغاز اجرای قانون رویه جدید تجارت مرزی از مرداد ماه امسال گفت: در استان، ۶۱ هزار نفر در سه شهرستان پیرانشهر، سردشت و میرآباد مشمول این طرح هستند که روند بهره‌مندی آنها در استفاده از این رویه تجاری به‌تدریج افزایش یافته است.

به گفته وی، تعداد بهره‌برداران از تجارت مرزی از هشت هزار نفر در مردادماه به ۱۱ هزار نفر در شهریور، ۲۵ هزار نفر در مهر، ۴۱ هزار نفر در آبان و ۴۵ هزار نفر در ۲۲ روز نخست آذرماه رسیده است. تنها در همین ۲۲ روز، ۲۷ میلیون دلار عملیات تجاری ثبت شده است که رقمی قابل توجه است.

خیرخواه ادامه داد: از ابتدای اجرای این قانون تاکنون، در مجموع ۵۷ میلیون دلار واردات از طریق این روش تجارت مرزی و از سه شهرستان یادشده انجام شده است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که ۶ درصد ارزش هر کالای وارداتی به‌صورت مستقیم به حساب سرپرستان خانوار‌های مرزنشین واریز می‌شود که مجموع آن تاکنون بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین ۵ درصد ارزش کالا نیز در حسابی مشخص نزد گمرک ذخیره می‌شود تا برای اجرای پروژه‌های تعریف‌شده در همان مناطق هزینه شود.

وی با اشاره به ساماندهی ساختار اجرایی این طرح گفت: برای نظم‌بخشی به تجارت مرزی، مجوز فعالیت ۱۳۷ کارگزار صادر شده که اغلب از ساکنان مناطق مرزی هستند و از میان کارت‌های صادرشده، حدود ۵ هزار کارت با مشکلاتی مواجه بوده که با حضور مسئولان فنی سامانه سازمان توسعه تجارت، در حال رفع ایرادات آنها هستیم.

مدیرکل صمت استان با بیان اینکه اجرای این قانون حاصل یک کار سنگین زیرساختی بوده است، افزود: طی سال‌های اخیر بیش از ۴۰ جلسه آموزشی و تخصصی با حضور فرمانداران، مدیران کارگزاری‌ها و مسئولان کشوری برگزار شد و حتی موضوع در سطح وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت کشور پیگیری شد. امروز این قانون به‌صورت منظم در استان اجرا می‌شود و زمینه بهره‌مندی گسترده مردم مناطق مرزی از این ظرفیت فراهم شده است.