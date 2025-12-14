استاندار خراسان شمالی در آیین تجلیل از ورزشکاران و مدال‌آوران استان، با ابراز خرسندی از حضور در جمع قهرمانان، انتخاب مسیر ورزش از سوی جوانان را انتخابی آگاهانه و آینده‌ساز دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری گفت:: مسیر ورزش، مسیری تعالی‌بخش، هویت‌آفرین و از سالم‌ترین راه‌ها برای ساختن جامعه‌ای پویا و ایمن است و دیدن جوانانی که این راه را با اراده و پشتکار برگزیده‌اند، امید به آینده را دوچندان می‌کند.

وی با تأکید بر نقش بنیادین ورزش در کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی افزود: هر میزان که در حوزه ورزش سرمایه‌گذاری هدفمند و درست صورت گیرد، جامعه از هزینه‌های سنگین اجتماعی، آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها مصون‌تر خواهد بود.

وی گفت: ورزش، تنها رقابت و مدال نیست، بلکه مدرسه‌ای بزرگ برای آموزش اخلاق، نظم، مسئولیت‌پذیری و همبستگی اجتماعی به شمار می‌رود.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به جایگاه افتخارآفرین ورزشکاران در میادین ملی و بین‌المللی تصریح کرد: لحظه‌ای که ورزشکار ایرانی بر سکوی قهرمانی می‌ایستد و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز درمی‌آید، غرور و شادی در دل یک ملت جاری می‌شود.

نوری افزود: این افتخارات، سرمایه‌ای معنوی برای کشور و نماد توان، غیرت و ایمان جوانان این سرزمین است.

نوری در ادامه، با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام، آنان را برترین قهرمانان تاریخ ایران اسلامی دانست و گفت: شهدا با نثار جان خویش، عزت، امنیت و استقلال امروز کشور را تضمین کردند و ما وظیفه داریم با خدمت صادقانه، حمایت از جوانان و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی، پاسدار آرمان‌های بلند آنان باشیم.

وی با تأکید بر عزم مدیریت استان برای ارتقای زیرساخت‌های ورزشی و حمایت از قهرمانان، خاطرنشان کرد: توسعه ورزش فرآیندی زمان‌بر، اما ماندگار است و با برنامه‌ریزی، همدلی و تلاش مستمر، می‌توان نام خراسان شمالی را در کنار استان‌های پیشرو ورزش کشور تثبیت کرد و پرچم ایران را بر قله‌های افتخار جهان به اهتزاز درآورد.

در پایان این مراسم، با حضور استاندار خراسان شمالی، از ورزشکاران، قهرمانان و مدال‌آوران استان در میادین ملی و بین‌المللی، به‌صورت رسمی تجلیل و قدردانی به‌عمل آمد.