۴ فوتی و مصدوم در حادثه رانندگی بستان آباد
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از ۲ فوتی و ۲ مصدوم در حادثه رانندگی شهرستان بستان آباد خبر داد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ از پایگاههای تیکمهداش، بستانآباد و قرهبابا به محل اعزام شدند و نیروهای اورژانس پس از حضور در صحنه اقدامات لازم درمانی و تریاژ مصدومان را انجام دادند.
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی با بیان اینکه در این حادثه ۲ نفر در محل جان خود را از دست دادند تصریح کرد: ۲ مصدوم دیگر پس از دریافت خدمات درمانی اولیه برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی استاد شهریار بستانآباد منتقل شدند.