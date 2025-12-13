به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،وحید شادی‌نیا اظهار داشت:سانحه رانندگی برخورد تریلر و سواری روآ دو کیلومتر مانده به تیکمه‌داش و در محدوده سه‌راهی فولاد تیکمه‌داش رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ از پایگاه‌های تیکمه‌داش، بستان‌آباد و قره‌بابا به محل اعزام شدند و نیرو‌های اورژانس پس از حضور در صحنه اقدامات لازم درمانی و تریاژ مصدومان را انجام دادند.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی با بیان اینکه در این حادثه ۲ نفر در محل جان خود را از دست دادند تصریح کرد: ۲ مصدوم دیگر پس از دریافت خدمات درمانی اولیه برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی استاد شهریار بستان‌آباد منتقل شدند.