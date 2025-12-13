طبق دستورالعمل و با تایید مدیریت آموزش و پرورش ،برخی از آموزشگاه ها در روز یکشنبه هفته جاری در شهرستان های سمنان و آرادان غیر حضوری شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ با توجه به اینکه دبستان دخترانه حکیم الهی، کلاس سوم الف دبستان دخترانه هراتی، دبستان دخترانه ایران نعیمی، دبستان پسرانه شهدای هسته ای، هنرستان پسرانه شهید عباسپور، هنرستان دخترانه هنرهای زیبا و کلاس چهارم گل مینا دبستان دخترانه ولایت شهرستان دارای شرایط اجرای بخشنامه بیماری های واگیردار بوده و با ارزیابی، بررسی و تصویب توسط شورای مدرسه به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان درخواست و پس از تایید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ،آموزش در آن آموزشگاه ها در روز یکشنبه هفته جاری، ۲۳ آذر ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری و در بستر شاد انجام خواهد شد.

همچنین فردا در مدارس پایه دوم و سوم دبستان مقداد،️پایه دوم و ششم دبستان سمیه،️پایه هفتم وهشتم دبیرستان اندرزگو،️ پایه هفتم دبیرستان قدس در شهرستان آرادان آموزش به صورت مجازی است.



مدیران محترم مراکز آموزشی توجه داشته باشند که هر مدرسه یا کلاسِ درسی که غیرحضوری اعلام شود، حتما مورد نظارت قرار می گیرد که کلاس ها، به صورت مجازی و کامل برگزار شود.

مدیران مراکز آموزشی در صورت دارا بودن شرایط دستورالعمل اعلامی، آن را به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اعلام کنند تا تصمیم گیری صورت پذیرد.