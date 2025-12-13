رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
حفاظت از منابع طبیعی باید اولویت همه بخشها باشد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش بنیادین منابع طبیعی در توسعه پایدار گفت: هرگونه سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی بدون حفظ تعادل اکوسیستم فاقد ارزش است و حفاظت از منابع طبیعی باید به عنوان یک اولویت اساسی در دستور کار همه بخشها قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،شهرام شفیعی در جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و ادارات تابعه سازمان که در ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزار شد با بیان اینکه تمامی پایههای توسعه اقتصادی بر منابع طبیعی استوار است اظهار کرد: اگر چرخه و تعادل در اکوسیستم برقرار نباشد هیچگونه توسعهای پایدار نخواهد بود و این موضوع نشاندهنده اهمیت حیاتی منابع طبیعی در تامین سلامت جامعه است.
وی با تاکید بر لزوم تلاش همهجانبه برای حفاظت، حراست و توسعه منابع طبیعی افزود: هر میزان که امکان دارد باید در مسیر صیانت از این سرمایههای بیننسلی گام برداریم و از همه ظرفیتها برای حفظ منابع طبیعی بهره بگیریم.
وی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی نیروهای فعال در مهار آتشسوزیهای منابع طبیعی تصریح کرد: همکاران و تمامی افرادی که در شرایط سخت و بهصورت شبانهروزی برای حفاظت از منابع طبیعی تلاش میکنند شایسته قدردانی صمیمانه هستند.
شفیعی با اشاره به فعالیت معادن در استان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون و به استناد تکالیف مسئولیتهای اجتماعی معادن مکلف هستند نسبت به احیای منابع طبیعی اقدام کنند و نباید از خسارتهایی که فعالیت معادن به منابع طبیعی و مراتع وارد میکند بهسادگی عبور کرد.
وی توسعه کشت گونههایی مانند سماق در اراضی شیب دار را از دیگر برنامههای مهم برشمرد و افزود: اجرای این طرح بهویژه در شهرستان هوراند باید با جدیت پیگیری و راهکارهای عملی برای تحقق آن تدوین شود.
وی همچنین بر ضرورت پیشگیری بهموقع از آفات از جمله آفت ابریشمباف ناجور تاکید کرد و گفت: کنترل و پیشگیری بههنگام میتواند از بروز خسارتهای جدی در عرصههای منابع طبیعی جلوگیری کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تعامل و همکاری میان بخشهای مختلف سازمانی و شهرستانها را ضروری دانست و اظهار کرد: اجرای سیاستهای ابلاغی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی تنها با همافزایی و همکاری مستمر میان بخشهای مختلف محقق خواهد شد و در ادامه به وضعیت کشت پاییزه اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه بارندگی بهموقع صورت نگرفت کشت پاییزه انجام شد و اقدامات دیگر در این زمینه نیز انجام میشود.
وی درباره تامین نهادههای دامی نیز بیان کرد:با اقدامات انجامشده از سوی وزیر جهاد کشاورزی ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه بارگذاری شد که این میزان از طریق انعقاد یک تفاهمنامه و بدون تخصیص ارز تامین شده است.
وی با اشاره به خرید میوه شب عید گفت: فرآیند خرید میوه شب عید بهموقع انجام شده و نگهداری آن در سردخانهها در حال انجام است. برنامهریزی برای استمرار این روند ادامه دارد و باید میزان مورد نیاز و محلهای ذخیرهسازی بهطور دقیق مشخص شود.
شهرام شفیعی در پایان بر لزوم اجرای جدی احکام صادره در حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی تاکید کرد و افزود: برای اجرای موثر این احکام، تامین ماشینآلات مورد نیاز نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
گفتنی است در ابتدای این جلسه محمدرضی الهیان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجانشرقی گزارشی از عملکرد این اداره کل و صادق نادری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز گزارشی از وضعیت کشت پاییزه در آذربایجان شرقی ارائه کردند.