تیم «منشور کوروش» دانشگاه لرستان بر سکوی قهرمانی مسابقات مناظره دانشجویی ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛، چهاردهمین دوره ی مسابقات ملی مناظره ی دانشجویان ایران با حضور جمعی از مسئولان،اساتید و۲۴ تیم دانشجویی در دانشگاه لرستان برگزار شد.
معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با تأکید بر ضرورت نهادینه شدن فرهنگ گفتوگو در کشور گفت:مناظره باید هنر شنیدن را بیاموزد، فلسفه ی مناظره بر شنیدن دقیق و درست استوار است .
سعید پورعلی افزود:نسل دانشجوی امروز با تهدیداتی همچون قضاوت سریع،موضعگیریهای شتابزده و حذف نظر مخالف قرار دارد که مناظره دانشجویان فرصتی برای تمرین شنیدن،تصمیمگیری صحیح و یادگیری حل مسئله است.
وی مناظره دانشجویی را هنر مسیر دادن به اختلاف عنوان کرد و تأکید کرد: اگر اختلافها مدیریت نشوند، به تخریب در جامعه منجر میشوند.
معاون استاندار لرستان گفت:برگزاری مناظره دانشجویان به عنوان یکی از فعالیت های شاخص جهاد دانشگاهی علاوه بر فراهم کردن بستر تمرین گفتوگو به عقلانیت میدان داده و سبب تقویت کار تیمی شد.