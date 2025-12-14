پخش زنده
امروز: -
مراسم جشن ولادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها با حضور جمعی از خانوادهها و دوستداران اهلبیت در آستان مقدس امامزادگان عبدالله و صالح شهر کوهسار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، در این مراسم که با مشارکت بیش از ۱۰۰ نفر همراه بود، برنامههای متنوع فرهنگی و هنری اجرا شد و از مقام والای مادران تجلیل بهعمل آمد.
همچنین در بخشهای مختلف این مراسم، ۳۰ نفر از شرکتکنندگان بهعنوان برگزیده معرفی و جوایزی به آنان اهدا شد.
این آیین معنوی با استقبال خوب شهروندان همراه بود و در فضایی صمیمی و خانوادگی به پایان رسید.