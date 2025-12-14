رئیس سازمان نقشهبرداری کشور :
سامانه زیرساخت دادههای مکانی SDI سرمایه ملی و جهانی است
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور سامانه زیرساخت دادههای مکانی SDI را سرمایه ملی و جهانی دانست و گفت: اقتصاد داده مکانی در واقع کاربست دادهها در نظام تصمیمگیری با تکیه بر نقشهبرداری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،اسکندر صیدایی در نشستی با مدیران سازمان مدیریت و برنامهریزی و دستگاههای ذیربط اظهار کرد: اهمیت دادههای مکانی در اقتصاد و به ویژه اقتصاد دیجیتال بر تصمیمگیران و تصمیمسازان کشور کاملا روشن است.
وی افزود: در دادههای مکانی مجموعهای از رشتههای تخصصی مثل زمینشناسی، آمار، جغرافیا، نقشهکشی و ... دست به دست هم میدهند تا اطلاعات فضایی را در لایههای مختلف تهیه و در اختیار جامعه هدف قرار دهند.
وی توضیح داد: سازمان نقشهبرداری کشور در سال ۱۳۳۲ تاسیس شده و بیش از هفت دهه سابقه فعالیت دارد، از همان زمان با تجهیزاتی که در اختیار داشته حدود ۶ میلیون تصویر و عکس هوایی از کشور ثبت کرده است که سرمایه سازمان محسوب میشود که متعلق به همه استانها و دستگاههای برنامهریز کشور است.
صیدایی با بیان اینکه در بسیاری از مواقع تولید تنها یک لایه اطلاعاتی نقشه بسیار پراهمیت است ابراز کرد: هر نوع تولید، تصویربرداری و فعالیت نقشه باید تحت استاندارد، کنترل و نظارت سازمان نقشه برداری کشور و در بستر الگوهای استاندارد جهانی صورت گیرد و هدایتهای سازمان نقشهبرداری موجب تهیه لایههای اطلاعاتی کامل و دقیق و جلوگیری از هزینههای گزاف میشود.
وی یادآور شد: دنیا با عبور از GIS به SDI رسیده و بستری فراهم کرده تا صدها هزار لایه نقشه روی هم قرار گیرد و با بالا بردن میزان شناخت و کیفیت داده به کمک تصمیمسازی و تصمیمگیری در سطح کلان مدیریتی کشور بشتابد.
وی خاطرنشان کرد: دو ماه پیش در حضور دکتر پزشکیان گزارش شورای عالی نقشهبرداری کشور را در مورد ظرفیتهای سامانه SDI ارائه کردیم و ایشان علاقهمندی خود را برای دسترسی نهاد ریاست جمهوری و معاونتهای زیرمجموعه به این سامانه اعلام کردند.
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور بیان کرد: SDI یک ظرفیت ملی است و لازم است بارگذاریها و دسترسیها را ارتقا دهیم و در مورد اطلاعات، نفع ملی را ببینیم و از اقدامات جزیرهای خودداری کنیم که در غیر اینصورت شاهد موازیکاریها، هدررفت منابع و عدم استفاده بهینه از منابع محدود ملی خواهیم شد.
وی اعلام کرد: دستورالعمل اجرایی ماده ۱۱ احکام دائمی بازنگری شده و فرایند تصویب را در شورای عالی نقشهبرداری کشور طی کرده و با ابلاغ بخشنامههای مربوطه موازیکاریها و اتلاف منابع به حداقل ممکن خواهد رسید.
وی تصریح کرد: استان آذربایجان شرقی در زمینه ایجاد سامانه زیرساخت دادههای مکانی SDI، بارگزاری لایههای اطلاعاتی، همچنین احداث ایستگاههای ژئودینامیک جزو استانهای پیشرو بوده و در رتبههای اول تا سوم کشور قرار دارد و این استان با تیم تخصصی و پیشینه و تجربه مطلوبی که دارد در این زمینهها همواره پرتحرک بوده و انقلابی عمل کرده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: سازمان در بحث پژوهشگاههای فضایی، دادههای مکانی و تلفیق اطلاعات اقداماتی صورت داده و تفاهمنامههایی منعقد کرده، در زمینه ثبت اسناد هم همکاریها و همافزاییهای مطلوبی وجود دارد و رایزنیهای لازم صورت میگیرد.