به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در اولین جلسه ی قرارگاه زیستی پدافند غیرعامل گفت:حوزه ی زیستی یکی از حوزه های مهم جامعه و مورد توجه پدافند غیرعامل است و تشکیل قرارگاه مربوطه نشان از ضرورت، اهمیت و اولویت این مقوله دارد.

سعیدپورعلی افزود:با توجه به فرا رسیدن فصل سرما برای جلوگیری از شیوع بیماری تب برفکی و آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در برخی مزارع،همه ی دستگاه‌ها،به ویژه اداره کل دامپزشکی استان باید با هم افزایی کامل، تدابیر لازم را اندیشیده و اقدامات لازم را انجام دهند.

وی همکاری همه دستگاه ها،به ویژه نیروی انتظامی را در این زمینه مهم عنوان کرد وگفت :لرستان استانی مبتنی بر دامپروری که بیشتر سنتی بوده و بخشی از معیشت و ععامنیت غذایی مردم وابسته به این امر است که باید مسئولان مربوطه جدیت لازم را در پیشگیری و کنترل بیماری ها حوزه ی دام و طیور داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان بیان کرد:رویکرد دقیق و مبتنی بر آمار،در کنترل بیماری آنفلوآنزای انسانی امری مهم است.

پورعلی با توجه به شیوع بیماری آنفلوآنزای انسانی تاکیدکرد:برای برنامه ریزی دقیق و تدابیر لازم نیاز است آمار و اطلاعات مربوطه به صورت دقیق و روزانه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی،آموزش و پرورش و دانشگاه ها تهیه و در اختیار استانداری قرار گیرد.