دیدار تراکتور - پیکان صرفاً با حضور زنان برگزار میشود
باشگاه تراکتور با صدور اطلاعیهای از برگزاری دیدار با پیکان صرفاً با حضور تماشاگران زن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،تراکتور و پیکان در جریان هفته چهاردهم لیگ برتر در ورزشگاه بنیان دیزل به مصاف هم خواهند رفت. بلیط فروشی این مسابقه از روز پنجشنبه صرفاً برای حضور تماشاگران مرد آغاز شده بود، اما باشگاه تراکتور با صدور اطلاعیهای از برگزاری این مسابقه صرفاً با حضور تماشاگران زن خبر داد.
در اطلاعیه باشگاه تراکتور آمده است:
از بانوان عزیز تقاضا میشود در اسرع وقت نسبت به تهیه بلیط اقدام کنند.
زمان مسابقه:
یکشنبه ۲۳ آذرماه – ساعت ۱۵:۳۰
محل برگزاری:
استادیوم بنیاندیزل تبریز
لینک تهیه بلیط (فقط اینترنتی):
ticket.tractor-club.com
بلیط آقایانی که پیشتر نسبت به خرید بلیط این دیدار اقدام کرده بودند برای بازی بعدی تیم رزرو خواهد شد.