به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر زینب نصیری ماهینی در نشست با سرپرست مرکز بهداشت و مدیران و نمایندگان حوزه‌های اجتماعی، درمانی و بهزیستی، با محوریت بررسی چالش‌ها و الزامات نظام سلامت در مناطق آزاد، بر ضرورت ایجاد یک ساختار جدید و الگوی اختصاصی سلامت متناسب با شرایط مناطق آزاد، به‌ویژه کیش و قشم تأکید کرد.

او افزود: این الگو باید مبتنی بر جمعیت ثابت، جمعیت شناور و گردشگران طراحی شود تا پاسخگوی نیاز‌های واقعی مناطق آزاد کشور باشد.

سرپرست مرکز بهداشت کیش نیز در این نشست با اشاره به نقش راهبردی کیش، گفت: منطقه آزاد کیش پنجره ورود سرمایه‌گذاری کشور است و برای تحقق این جایگاه، ارتقای شاخص‌های بهداشت و سلامت امری ضروری است.

دکتر محمدرضا رضانیا بر مسئولیت اجتماعی سرمایه‌گذاران، نقش مشارکت‌های اجتماعی و لزوم تضمین درآمد پایدار در حوزه سلامت تأکید کرد و افزود: پیشنهاد می‌شود، هر طرح توسعه‌ای در منطقه دارای پیوست سلامت باشد.

چالش‌های جذب پزشک و کادر درمان در کیش، مسائل رفاهی و حقوقی کارکنان مرکز بهداشت از دیگر مواردی بود که در نشست مشترک مشاور اجتماعی وزیر بهداشت با سرپرست مرکز بهداشت مطرح شد.

در این نشست مقرر شد اطلاعات آماری و جمعیتی جزیره کیش به دکتر زینب نصیری ماهینی مشاور اجتماعی وزیر بهداشت ارائه تا از طریق رایزنی‌های لازم، موضوعات و پیشنهاد‌های مطرح‌شده در وزارت بهداشت پیگیری شوند.