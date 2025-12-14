پخش زنده
مشاور اجتماعی وزیر بهداشت بر تدوین الگوی ویژه سلامت در مناطق آزاد تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر زینب نصیری ماهینی در نشست با سرپرست مرکز بهداشت و مدیران و نمایندگان حوزههای اجتماعی، درمانی و بهزیستی، با محوریت بررسی چالشها و الزامات نظام سلامت در مناطق آزاد، بر ضرورت ایجاد یک ساختار جدید و الگوی اختصاصی سلامت متناسب با شرایط مناطق آزاد، بهویژه کیش و قشم تأکید کرد.
او افزود: این الگو باید مبتنی بر جمعیت ثابت، جمعیت شناور و گردشگران طراحی شود تا پاسخگوی نیازهای واقعی مناطق آزاد کشور باشد.
سرپرست مرکز بهداشت کیش نیز در این نشست با اشاره به نقش راهبردی کیش، گفت: منطقه آزاد کیش پنجره ورود سرمایهگذاری کشور است و برای تحقق این جایگاه، ارتقای شاخصهای بهداشت و سلامت امری ضروری است.
دکتر محمدرضا رضانیا بر مسئولیت اجتماعی سرمایهگذاران، نقش مشارکتهای اجتماعی و لزوم تضمین درآمد پایدار در حوزه سلامت تأکید کرد و افزود: پیشنهاد میشود، هر طرح توسعهای در منطقه دارای پیوست سلامت باشد.
چالشهای جذب پزشک و کادر درمان در کیش، مسائل رفاهی و حقوقی کارکنان مرکز بهداشت از دیگر مواردی بود که در نشست مشترک مشاور اجتماعی وزیر بهداشت با سرپرست مرکز بهداشت مطرح شد.
در این نشست مقرر شد اطلاعات آماری و جمعیتی جزیره کیش به دکتر زینب نصیری ماهینی مشاور اجتماعی وزیر بهداشت ارائه تا از طریق رایزنیهای لازم، موضوعات و پیشنهادهای مطرحشده در وزارت بهداشت پیگیری شوند.