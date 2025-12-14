چهار گروه از قهرمانان جانباز و توان یاب کشورمان، پس از افتخار آفرینی در رقابت‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵، بامداد امروز به میهن بازگشتند.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین گروه از از قهرمانان جانباز و توان باب جوان کشورمان در بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵، پس از افتخار آفرینی در این رقابت‌ها بامداد امروز یکشنبه به میهن بازگشتند. تیم‌های بسکتبال با ویلچر بانوان (نایب قهرمان)، تیم بسکتبال با ویلچر مردان (قهرمان) , تیم پاراوزنه برداری بانوان و آقایان (۹ طلا، ۷ نقره، ۴ برنز) , تیم پاراتیروکمان (مقام چهارم) و پاراشنا نابینایان و کم بینایان، پس از کسب افتخار آفرینی در بازی‌های پاراآسیایی جوانان (دبی) بامداد یکشنبه ۲۳ آذر به کشور بازگشتند.