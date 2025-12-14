به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران از امروز یکشنبه (۲۳ آذر) با انجام دو مسابقه آغاز خواهد شد. در نخستین دیدارها، تراکتور در تبریز میزبان پیکان خواهد بود و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف آلومینیوم اراک می‌رود.

تراکتور - پیکان (ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه یادگار امام تبریز)

تراکتور که یک بازی معوقه دارد، با ۱۸ امتیاز در جایگاه ششم جدول ایستاده و پیکان با ۱۴ امتیاز رده یازدهم را به خود اختصاص داده است. در پنج رویارویی اخیر این دو تیم، سه پیروزی برای تراکتور، دو تساوی و هیچ بردی برای پیکان ثبت شده است. پیکان در پنج دیدار اخیرش سه پیروزی و دو شکست داشته، در حالی که تراکتور دو برد، دو تساوی و یک شکست را تجربه کرده است.

دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور، پیش از این دیدار اظهار داشت: ما از وضعیت فعلی آگاه هستیم و از نتایج اخیر چندان رضایت نداریم. سطح انتظارات را بالا برده‌ایم و همین باعث شده نتایج معمولی هم نامطلوب به نظر برسند. تراکتور در فصل‌های گذشته هم دوره‌هایی با سه شکست داشته است. خوشحالیم که می‌توانیم با عملکرد بهتر، فاصله خود با صدر جدول را کاهش دهیم.

پرسپولیس - آلومینیوم اراک (ساعت ۱۶:۱۵، ورزشگاه آزادی تهران)

پرسپولیس با کسب ۲۲ امتیاز در رده دوم جدول قرار گرفته و آلومینیوم اراک با ۱۵ امتیاز دهم است. سرخ‌پوشان پایتخت در پنج بازی اخیر خود سه پیروزی و دو تساوی به دست آورده‌اند، در مقابل آلومینیوم دو شکست و سه تساوی داشته است. در پنج تقابل اخیر دو تیم، پرسپولیس دو برد کسب کرده، آلومینیوم یک پیروزی داشته و دو دیدار با نتیجه مساوی به پایان رسیده است.

اوسمار ویرا، سرمربی پرسپولیس، در کنفرانس خبری پیش از بازی تأکید کرد: این یکی از دیدارهای کلیدی نیم‌فصل اول است. همه تیم‌ها در هفته‌های پایانی نیم‌فصل اول تلاش می‌کنند حداکثر امتیاز را جمع کنند تا در نیم‌فصل دوم شرایط بهتری داشته باشند. ما نیز همین هدف را دنبال می‌کنیم و می‌خواهیم با کسب امتیازات کامل، شانس بالایی برای قهرمانی در پایان فصل داشته باشیم.

مجتبی حسینی، سرمربی آلومینیوم اراک نیز گفت: مسابقه بسیار سختی پیش رو داریم و زمان کمی برای استراحت و ریکاوری در اختیار داشتیم. امیدواریم تاکتیک‌هایی که برای این بازی طراحی کرده‌ایم، نتیجه بدهد. مقابل تیمی که مهاجمان قدرتمندی دارد، نباید کوچک‌ترین اشتباهی مرتکب شویم و باید تمرکز کامل داشته باشیم.