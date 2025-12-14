همزمان با «رویداد رسانه ای خراسان جان، خواف ایران»، ظرفیت ها و برنامه های توسعه زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی خواف در گفتگوی ویژه خبری مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار خواف دیشب در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی با موضوع «رویداد رسانه ای خراسان جان، خواف ایران» گفت: این شهرستان سرشار از ظرفیت ها و منابع مختلف است که مهم ترین آن برخورداری از معادن غنی، مرز مشترک با افغانستان، انرژی های تجدیدپذیر و ظرفیت های گردشگری است.

مهدی آسیایی افزود: خط ریلی خواف - هرات راهبردی ترین خط ریلی با افغانستان است و در زمینه گردشگری نیز خواف به عنوان مهم ترین کانون توسعه در استان مطرح است.

اجرایی شدن منطقه ویژه اقتصادی خواف از ابتدای ۱۴۰۵

فرماندار خواف گفت: منطقه ویژه اقتصادی خواف در دو مرحله (فاز) در دست اجرا است که مرحله اول آن شامل هزار هکتار ویژه معادن، شرکت های معدنی و ارتباطات با کشور افغانستان است.

آسیایی ادامه داد: مرحله دوم هم به مساحت دو هزار و ۳۰۰ هکتار در منطقه راه آهن واقع شده است و مطالعات زیست محیطی آن هم در دست اجرا است.

توسعه زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی خواف

نماینده عالی دولت در خواف گفت: راه آهن خواف - سنگان - شمتیغ بعد از ورود به خاک افغانستان به ایستگاه روزنک و هرات می رسد.

آسیایی افزود: برای ساخت دومین ایستگاه راه آهن شمتیغ نیز قرارداد انجام زیرساخت ها انجام شده و مناقصه برگزار شده و برنده مناقصه انتخاب شده است.

وی اظهار داشت: مراحل ارتقای راه آهن خواف به اداره کل نیز انجام شده است و گمرک هم در ایستگاه راه آهن فعال شده است و هم اکنون تبادلاتی از طریق همین زیرساخت ها با افغانستان داریم.

مشوق های سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی خواف

فرماندار خواف گفت: معافیت های مالیاتی، تسهیل در فرآیند صدور مجوزها، کاهش بروکراسی و بهره مندی از زیرساخت های ریلی از جمله مهم ترین مشوق ها برای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی خواف است.

آسیایی درباره تامین آب این منطقه نیز اظهار داشت: مهم ترین اقدام در این زمینه پیگیری انتقال آب از دریای عمان است، همچنین خرید آب از بازار آب و استفاده از حقابه های چاههای شهرستان در حال پیگیری است.

مطالبه خواف از دولت

فرماندار خواف بیان کرد: تخصیص اعتبارات و تسریع در روند تخصیص ها، تسریع در روند راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی، تسریع صدور مجوز فرودگاه خواف و دو خطه شدن ریل خواف به بافق از مهم ترین مطالبات مردم و مسئولان خواف از دولت است