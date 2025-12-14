پخش زنده
مدیر بخش فراگیر و ۵۱ چکیده مقاله راهیافته به مرحله نهایی چهل و چهارمین جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حکمی از سوی مدیر کل توانبخشی سازمان بهزیستی کشور فاطمه فخری به عنوان مدیر هماهنگی بخش فراگیر این دوره از جشنواره به وحید فخرموسوی دبیر چهل و یکمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر معرفی شد.
در بخش فراگیر امسال ۲۰ گروه متشکل از هنرمندان دارای معلولیت به صورت تخصصی و مجزا در ۲ بخش صحنهای و خیابانی به رقابت میپردازند. این بخش با رویکردی تازه و با هدف گسترش عدالت فرهنگی، دسترسی برابر و دیدهشدن توان خلاقه هنرمندان دارای معلولیت توسط سازمان بهزیستی در مهمترین رویداد تئاتری کشور برگزار خواهد شد.
همچنین ۵۱ چکیده مقاله راهیافته به جشنواره تئاتر فجر از سوی دبیرخانه جشنواره معرفی شدند.
عنوان مقالههای اعلام شده به این شرح است:
مقاله «زیباییشناسی فضا و بدنآیین در تعزیهخوانی شیعی خراسان: تحلیل دراماتورژیک اجراهای فضای باز» نویسندگان علیرضا عزیزی، زهره طاهر، هاشم حسینی.
مقاله «آینده پژوهی شبیهخوانی با رویکرد تحلیل لایهای علی (CLA): واکاوی روایتها فرهنگی و سناریوهای تحول» نویسندگان نگین ضیایی و سپیده ضیایی.
مقاله «اجرای وایانگ کولیت (تئاتر سایهای سنتی در جنوب شرق آسیا) در جهان معاصر و مفهوم چرخش «پسا-سنتی» در این شکل اجرایی، براساس دیدگاههای جامعه شناسانۀ آنتونی گیدنز و اس ان آیزنشتات» نویسنده سلما محسنی اردهالی.
مقاله «تحلیل معرفتشناختی نمایش ایرانی بهمثابه پژوهش بر پایهی نظریه تکنهی بن اسپاتز» نویسنده احمد خزلزاده.
مقاله «تئاتر ایران بهمثابه آرشیو زیسته، بازخوانی حافظه جمعی از طریق اجراهای آئینی» نویسندگان بهروز محمودی بختیاری و راضیه معتمدی.
مقاله «بازتعریف بدنهای اجرایی در جهان پسادیجیتال» نویسندگان نرگس یزدی و راضیه معتمدی.
مقاله «تحول جهاننگری روشنفکران و نقش آن در تکوین موج نو نمایشنامهنویسی ایران» نویسنده غلامحسین دولتآبادی.
مقاله «مطالعه زیباییشناسی خلأ و سکون در تئاتر نو هاگورومو» نویسنده موسا درویشی.
مقاله «بررسی نقش تعاملی، بدنمند و فضاساز اجراگر و تماشاگر در شبیهخوانی با تکیه بر مفهوم «حلقه بازخوردِ اتوپویتیک (خودنوگر)» اریکا فیشر-لشته» نویسنده سیاوش قائدی.
مقاله «خوانش پست دراماتیک نقالی از منظر هانس تیس لمان» نویسنده الهام ابراهیمی ناغانی.
مقاله «حکایت سری راما در وایانگ کولیت کلانتان مالزی» نویسنده محمود دهقان هراتی.
مقاله «بازنگری در تاریخ ادبیات نمایشی: ایدۀ ایران و تفسیر آن در نمایشنامههای دورۀ قاجار» نویسنده نیلوفر زارع.
مقاله «مطالعۀ انتقادی دریافتِ میراثِ نظریِ برشت در ایران؛ از خوانش ایدئولوژیک تا بازگشت به فرم دیالکتیکی» نویسنده فارس باقری.
مقاله «رازا: از ناتیاشاسترا تا نظریههای معاصر زیباییشناسی احساس در تئاتر» نویسنده زینب مجدمی.
مقاله «دراماتورژی معاصر: وارونهشدن سلسلهمراتب متن و اجرا» نویسنده سید حسین رسولی.
مقاله «رباتهای اجتماعی به عنوان بازیگر تئاتر: تحلیل تجربه هیجانی مخاطب در تعامل با عاملهای غیرانسانی از منظر علوم اعصاب شناختی» نویسنده نوید ترابی.
مقاله «ساخت هویتهای شهری و توسعه مفهوم شهر بهعنوان مکانی فراگیر: نمونه موردی، جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان» نویسنده رحمان هوشیاری.
مقاله «پوئتیکِ خلأ: بازخوانیِ زیباییشناسیِ سکون و فضای خالی در سنتهای نمایشیِ شرق (نو، اُپرای پکن و تئاتر کلاسیک هند)» نویسنده شهرام بزرگی.
مقاله «پارادوکس تقدس: دراماتورژی اشراقی در روایت، سکوت و دَوَران (مطالعه تطبیقی تعزیه، نو و سماع)» نویسنده شمیسا ناصری.
مقاله «بازآفرینی مکان آسیب دیده از طریق تئاتر؛ ترمیم تروماهای شهری و حافظهی جمعی» نویسنده محدثه محفوظی نژاد.
مقاله «دلالتهای نمایش عروسکی بونراکو بر تأمل و اندیشهورزی جان انگارانه اشیا آئینی و تفکر عروسکی در ژاپن» نویسنده پوپک عظیم پور تبریزی.
مقاله «بدن بهمثابه متن» نویسنده جهانشیر یاراحمدی.
مقاله «واسازی انتقام، نقش ارواح در سنتهای نمایشی غرب» نویسندگان مجید سرسنگی، حسن فرضیپور و کاظم نظری.
مقاله «سیر تکوینی روایتگری از نقالی به تعزیه و نمایش روایی معاصر» نویسنده داوود فتحعلیبیگی.
مقاله «سیاهبازی و پرفورماتیویته دیجیتال: گسترش پتانسیل نمایش بداهه ایرانی از طریق واسطهگری موبایل» نویسندگان مینا رحیمی و مریم امانی.
و مقاله «گریشکا وتس بهمثابه چخوف پسادراماتیک در مونو تئاتر روسیه» نویسنده گلبرگ ابوترابیان.
براساس اعلام فراخوان بخش پژوهش و سمینارهای چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر نویسندگان ملزم هستند تا متن نهایی مقالات خود را تا ۱۴ دی به دبیرخانه این رویداد هنری ارسال کنند. عدم دریافت مقالات به منزله انصراف از شرکت در این بخش تلقی خواهد شد و آثار از دور بررسی ثانویه خارج میشوند.
چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخرموسوی در بهمن سال جاری برگزار خواهد شد.