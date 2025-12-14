به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنابر اعلام سازمان هواشناسی با ادامه بارش برف و باران، هشدار سطح نارنجی برای استان‌های مازندران، غرب گلستان، ارتفاعات سمنان، نیمه جنوبی استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان صادر شده است.

در این استان‌ها، احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی جاده‌ها و انسداد گردنه‌های برف گیر و راه‌های روستایی مناطق سردسیر، احتمال قطع برق، سیلابی شدن مسیل‌ها، و طغیان رودخانه‌ها وجود دارد.

همچنین بارش‌ها، امروز در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات شمال سمنان، خراسان شمالی، مناطقی از خراسان رضوی، و خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، هرمزگان، و جنوب شرق فارس، ادامه خواهد داشت.

علاوه بر این استان‌ها، در برخی نقاط استان کردستان احتمال بارش پراکنده برف و باران وجود دارد.