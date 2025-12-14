پخش زنده
سازمان هواشناسی به علت بارش برف و باران برای ۵ استان هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنابر اعلام سازمان هواشناسی با ادامه بارش برف و باران، هشدار سطح نارنجی برای استانهای مازندران، غرب گلستان، ارتفاعات سمنان، نیمه جنوبی استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان صادر شده است.
در این استانها، احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی جادهها و انسداد گردنههای برف گیر و راههای روستایی مناطق سردسیر، احتمال قطع برق، سیلابی شدن مسیلها، و طغیان رودخانهها وجود دارد.
همچنین بارشها، امروز در استانهای گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات شمال سمنان، خراسان شمالی، مناطقی از خراسان رضوی، و خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، هرمزگان، و جنوب شرق فارس، ادامه خواهد داشت.
علاوه بر این استانها، در برخی نقاط استان کردستان احتمال بارش پراکنده برف و باران وجود دارد.