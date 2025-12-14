مراسم بزرگداشت فتح‌الله مجتبایی به پاس بیش از هفتاد سال فعالیت علمی و پژوهشی این استاد برجسته امروز در حوزه‌های گوناگون، در بنیاد ایران‌شناسی برگزار می‌شود.





به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مراسم بزرگداشت فتح‌الله مجتبایی امروز به پاس بیش از هفتاد سال فعالیت علمی و پژوهشی این استاد برجسته در حوزه‌های گوناگون در بنیاد ایران‌شناسی برگزار می‌شود.

در این مراسم دکتر علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی؛ دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ دکتر بلرام شوکلا، رئیس مرکز فرهنگی سفارت هند؛ دکتر بهرام پروین‌گنابادی، پژوهشگر و استاد دانشگاه؛ دکتر تورج دریایی، سر ویراستار دانشنامه ایرانیکا و استاد تاریخ ایران و شهریار شاهین‌دژی، پژوهشگر و مشاور پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی درباره ویژگی‌های مختلف استاد مجتبایی به ایراد سخن خواهند پرداخت.

این مراسم امروز از ساعت ۱۶ در تالار محتشم بنیاد ایران‌شناسی برگزار می‌شود.استاد دکتر فتح‌الله مجتبایی از سرآمدان تاریخ ادیان، فلسفه شرق، ادبیات فارسی و ایران‌شناسی است که تألیفات و آثار علمی فراوانی را در این موضوعات به رشته تحریر در آورده است.

استاد مجتبائی درجه دکتری تاریخ ادیان و فلسفه شرق را از دانشگاه هاروارد آمریکا دریافت کرد و علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های بزرگ ایران و جهان، عضویت در هیئت علمی بنیاد دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، عضویت پیوسته در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، عضویت در گزینش کتاب و جایزه بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار و تألیف بیش از ۲۰۰ عنوان کتاب، مقاله، شعر، نقد، تصحیح و ترجمه را در کارنامه علمی خود دارد.

چهره ماندگار، به‌عنوان برگزیده شدن نشان درجه یک ادب پارسی، نشان درجه یک فرهنگ و هنر از جمله افتخارات این ادیب، مورخ و استاد برجسته ایرانی است.ورود برای عموم علاقه‌مندان به این رویداد آزاد است. ‏



