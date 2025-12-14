پخش زنده
امروز: -
تیم دراگونبوت مردان ایران که در یورو کاپ دبی شرکت کرده، توانست در مسافت ٢٠٠ متر به مقام قهرمانی دست پیدا کند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمد ساداتی و علی عالیپور به عنوان مربی ورزشکار و مهدی یزدانی، رضا نظرپوریان، هادی دریایینژاد، علی حاجبابایی، آریا قنبرزاده، مهدی الفباغی، امیرحسین قالیباف، امیر نصرالهی، طاها مقدم، ارشیا عبداللهی و رضا سلمانپور ورزشکاران ایران در رقابت های یوروکاپ دراگون بوت دبی هستند.
مسابقات قایق ١٠ نفره مسافت ٢٠٠ متر با حضور ٢۴ قایق برگزار شد و تیم ایران پس از رقابت در دور مقدماتی و نیمهنهایی، در فینال جایگاه قهرمانی را به دست آورد.
تیم ایران امروز یکشنبه در ادامه رقابتها در مسافت ٢٠٠٠ متر به مصاف رقبا خواهد رفت.