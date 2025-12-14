پخش زنده
سازمان هواپیمایی کشوری از معرفی دو وبسایت بدون مجوز فعالیت به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ویژه فرودگاههای استان تهران با هدف صدور دستور انسداد خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: بر اساس مستندات بهدستآمده از فعالیت غیرمجاز دو وبسایت (www.nistbilit.ir – www.parto-crs.com) سازمان هواپیمایی کشوری طی مکاتبهای رسمی، خواستار انسداد سایتها و درگاههای بانکی مرتبط با آنها از سوی مراجع ذیصلاح شد.
در متن این نامه تأکید شده است که با توجه به اینکه سایتهای فاقد مجوز با هدف شکلدهی بازار سیاه و عرضه بلیت در کانالهای غیررسمی ایجاد میگردند، در راستای جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد انجام خدمات بند الف ماده (۱) آئین نامه هیأت محترم وزیران و فروش بلیت هواپیما را دارند، اما مغایر با مواد (۲) و (۳) آییننامه مورد نظر عمل مینمایند، لذا صدور دستور انسداد این سایتها و درگاههای بانکی مورد استفاده آنها از مرجع محترم قضایی مورد درخواست میباشد.
سازمان هواپیمایی کشوری به مسافران هوایی توصیه کرد در هنگام خرید بلیت، تنها از طریق سایت شرکتهای هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرتی هوایی دارای مجوز از این سازمان مندرج در پایگاه اطلاعرسانی سازمان به نشانی www.caa.gov.ir اقدام کنند.