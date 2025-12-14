پخش زنده
سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم از اجرای پایلوت آییننامه اخلاق استفاده از هوش مصنوعی برای دانشجویان خبر داد و گفت: این آییننامه پس از نهایی شدن ابلاغ میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،دکتر سیدمهدی ابطحی سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم به رویکرد این وزارتخانه در برابر استفاده دانشجویان از هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: آییننامه اخلاق استفاده از هوش مصنوعی به صورت پایلوت در حال اجرا است. پس از نهایی شدن ابلاغ خواهد شد.
ابطحی ضمن بیان این مطلب به چالش جهانی استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، به ویژه توسط دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری، اشاره و اظهار کرد: این موضوع نیازمند یک تدبیر ساختارمند است که وزارت علوم باید اتخاذ کند.
وی تاکید کرد: مسئله استفاده از هوش مصنوعی یک دغدغه جهانی است و کشورهایی در حال تدوین قوانین اخلاقی برای استفاده از این ابزارها هستند. معاونت پژوهشی وزارت علوم نیز در این راستا اقداماتی را آغاز کرده است و پیشنویسهایی در این زمینه تهیه شده است.
سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم خبر داد: در چند دانشگاه، آییننامه اخلاق استفاده از هوش مصنوعی به صورت پایلوت (آزمایشی) در حال اجرا است. پیشنهاد ما این است که این چارچوبها، بایدها و نبایدهای استفاده از آن پس از بررسیهای دقیقتر و کسب نظرات دانشگاههای برتر کشور، به صورت ابلاغیهای عمومی در اختیار همه دانشگاهها قرار گیرد.
دکتر ابطحی درباره خطرات این نوع استفادههای غیرصحیح، توضیح داد: استفاده بدون تفکر و صرفا کپیپیست از خروجیهای هوش مصنوعی، ارزش علمی پژوهشها را به شدت کاهش میدهد؛ به خصوص زمانی که با دادههای فارسی کار میکنیم و بانکهای اطلاعاتی هوش مصنوعی ممکن است حاوی دادههای غیرقابل استناد باشند.
در واقع وقتگذاری هیئت علمی بر خروجیها، ما را به سمت تدوین قواعد استفاده صحیح سوق میدهد تا در این زمینه قوانین مشخصی داشته باشیم.