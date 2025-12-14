به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هفته یازدهم رقابت‌های سری‌آ والیبال ایتالیا، تیم مونزا در یک ماراتن جذاب پنج‌سته موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل گروتاتزولینا به پیروزی برسد. این دیدار در حالی به سود مونزا به پایان رسید که گروتاتزولینا دو ست نخست را برده بود و حتی در ست پنجم نیز تا امتیاز ۱۳ بر ۱۱ از حریف خود پیش افتاد، اما در نهایت این مونزا بود که با بازگشتی دیدنی نتیجه را به سود خود تغییر داد.

ست‌های این مسابقه با نتایج ۲۵ بر ۲۰ و ۳۲ بر ۳۰ به سود گروتاتزولینا آغاز شد، اما مونزا با برتری در ست‌های سوم و چهارم با نتایج ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۹ بازی را به ست پنجم کشاند. در ست سرنوشت‌ساز نیز مونزا با نتیجه ۱۸ بر ۱۶ پیروز شد تا یکی از جذاب‌ترین کامبک‌های هفته رقم بخورد.

در این دیدار امیرمحمد گلزاده، ستاره ایرانی گروتاتزولینا، عملکرد درخشانی داشت و با کسب ۲۴ امتیاز شامل ۲۱ حمله موفق، یک دفاع و دو امتیاز سرویس، بهترین بازیکن تیمش بود. با این حال، این نمایش خوب هم برای شکستن طلسم ناکامی کافی نبود تا گروتاتزولینا یازدهمین شکست متوالی خود را تجربه کند و همچنان بدون برد در قعر جدول سری‌آ ایتالیا باقی بماند.