به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان؛ رییس اداره بهزیستی سیرجان در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه با هدف نشان دادن توانمندی معلولین و معرفی دستاورد‌های هنری و صنایع دستی برگزار شده است.

آقای حسنعلی بردستانی افزود:این نمایشگاه دارای ۳۵ غرفه است که موت ۶ روز برای بازدید عموم دایر است و انواع صنایع دستی، بافتنی، گلیم، پته، مصنوعات دست و شیرینی به معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: با توجه به وضعیت اشتغال معلولین و حمایت ازاشتغال خانگی گشایش یافت تا اشتغال و درآمد برای معلولین تحت پوشش داشته باشد وضرورت دارد افراد جامعه باور کنند که معلولان می‌توانند در زمینه اجتماعی و اقتصادی به خودکفایی می‌رسند.