پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه درباره رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به ایالات متحده گفت: آمریکا در هیچ موضوعی صادق نبوده و به نظر من هیچکس نمیتواند به آن اعتماد کند، اما این مسئله نباید مانع انتخاب مسیر دیپلماسی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در گفتوگویی با شبکه الجزیره درباره جنگ دوازده روزه، با اشاره به تهدیدهای مکرر رژیم صهیونیستی برای ازسرگیری حملات نظامی، تأکید کرد که بخش قابل توجهی از این تهدیدها در چارچوب جنگ روانی قابل ارزیابی است.
عراقچی اظهار داشت: ما نیز بارها میشنویم که رژیم اسرائیل ممکن است دوباره دست به حمله بزند. جنگ روانی بخشی از جنگ واقعی است و به نظر میرسد که آنها در مقطع کنونی بیش از هر چیز روی این جنگ کار میکنند تا با ایجاد هراس در داخل کشور، چنین القا کنند که این وضعیت بخشی از یک جنگ گستردهتر است.
وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه این رویکرد به معنای نادیده گرفتن احتمال درگیری نظامی نیست، گفت: ما احتمال جنگ را دستکم نمیگیریم و آمادگی کامل داریم. نیروهای مسلح و مردم ایران در هر شرایطی آمادگی دفاع از کشور را دارند.
وی در عین حال تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران بهدنبال جنگ نیست و افزود: ما خواهان جنگ نیستیم، بلکه خواهان حلوفصل مسائل از طریق دیپلماسی هستیم.
او ادامه داد: ممکن است ساختمانها و تجهیزات را بتوان با بمباران نابود کرد، اما فناوری را نمیتوان از طریق حمله نظامی از بین برد و دانش را نمیتوان از ذهنها حذف کرد. از همه مهمتر، اراده یک ملت را نمیتوان با بمباران درهم شکست.
وی با یادآوری تجربه سالهای طولانی تحریم علیه ایران اظهار داشت: پیش از حملههای نظامی، سالیان متمادی مردم ایران را تحریم کردند، اما هیچ مشکلی حل نشد. هیچ راهحلی جز یک راهحل مذاکرهشده و دیپلماتیک برای حل مسائل موجود وجود ندارد.
وزیر امور خارجه همچنین درباره رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به ایالات متحده گفت: ما هیچگاه آمریکا را بهعنوان یک مذاکرهکننده صادق تلقی نکردهایم. آمریکا در هیچ موضوعی صادق نبوده و به نظر من هیچکس نمیتواند به آن اعتماد کند، اما این مسئله نباید مانع انتخاب مسیر دیپلماسی شود.
عراقچی در پایان با تأکید بر نقش مردم ایران گفت: اینکه ایران امروز در چه جایگاه و موقعیتی قرار دارد، به خود مردم ایران مربوط است. توصیه من به آمریکا این است که به مردم ایران و به نظامی که مردم ایران برای خود انتخاب کردهاند، احترام بگذارد.