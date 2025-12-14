مدیر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی شهرداری شهرکرد گفت: در راستای اجرای طرح‌های کمربندی شهید خرازی، عملیات گسترده‌ای در حوزه تأمین و بهسازی زیرساخت‌های برق و روشنایی معابر انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سید داوود زمانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در پروژه شهید خرازی اظهار کرد: در این پروژه، ۵ هزار و ۵۰۰ متر کابل برق اجرا، ۷۵ پایه برق دکوراتیو به همراه فونداسیون نصب و ۱۵۰ عدد سرچراغ به‌همراه ۱۵۰ چراغ LED صد وات به‌کارگیری شده است که نقش مؤثری در ارتقای ایمنی و زیبایی بصری مسیر دارد.

مدیر فنی و نظارت بر پروژه‌های عمرانی شهرداری شهرکرد ادامه داد: همچنین در مسیر چهارراه شهید خرازی تا کمربندی آیت‌الله رفسنجانی، جابجایی شبکه برق دو مدار ۲۰ کیلووات انجام شده و تیر‌های برق حاشیه راه نیز با هدف تسهیل اجرای پروژه و افزایش ایمنی، جابجا شده‌اند.

زمانی تأکید کرد: اجرای این اقدامات زیربنایی، گام مهمی در تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه کمربندی شهید خرازی و بهبود زیرساخت‌های ترافیکی و خدماتی شهرکرد به‌شمار می‌رود.