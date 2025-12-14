تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

تقویم روز و اوقات شرعی بیست و سوم آذر به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز یکشنبه بیست و سوم آذر ۱۴۰۴، بیست و سوم جمادی الثانی ۱۴۴۷ و چهاردهم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱۲ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۱۸ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۷ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه است.

اذان صبح فردا دوشنبه بیست و چهارم آذر ساعت ۵ و ۴۲ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۶ دقیقه ثبت شده است.