آغاز طرح نظارتی در آستانه شب یلدا در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح تشدید نظارتی شب یلدا از بازار با همکاری و هماهنگی دستگاههای نظارتی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید حمزه لقمانی گفت: طرح نظارتی ویژه شب یلدا در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از تخلفات احتمالی صنفی با هماهنگی و همکاری دستگاههای متولی و نظارتی از ۱۵ آذرماه در دو شیفت صبح و عصر آغاز و تا سوم دی ماه ادامه دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها و برخورد با متخلفان در پی افزایش تقاضا برای خرید آجیل، میوه، شیرینی جات و مواد خوراکی و خشکباری در آستانه شب یلدا، گشت مشترک تعزیرات حکومتی با تشدید نظارتها و به صورت میدانی از بازار و میدانهای میوه و تره بار و صنوف مختلف انجام می شود.
لقمانی با بیان اینکه واحدهای عرضه کننده کالاهای پر تقاضا شب یلدا در اولویت گشتها و بازرسیها قرار دارند، گفت: با گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، فروش اجباری، و نداشتن فاکتور و درج نکردن قیمت برخورد قانونی خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات تعزیرات حکومتی استان افزود: در اجرای این طرح، بازرسان سازمانهای صمت، جهاد کشاورزی، بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه ها، دانشگاه علوم پزشکی، صدا و سیما حضور دارند.
وی یادآور شد، شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی در حوزه بازار، با سامانههای تلفنی ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صمت گزارش دهند.