به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید حمزه لقمانی گفت: طرح نظارتی ویژه شب یلدا در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از تخلفات احتمالی صنفی با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های متولی و نظارتی از ۱۵ آذرماه در دو شیفت صبح و عصر آغاز و تا سوم دی ماه ادامه دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها و برخورد با متخلفان در پی افزایش تقاضا برای خرید آجیل، میوه، شیرینی جات و مواد خوراکی و خشکباری در آستانه شب یلدا، گشت مشترک تعزیرات حکومتی با تشدید نظارت‌ها و به صورت میدانی از بازار و میدان‌های میوه و تره بار و صنوف مختلف انجام می شود.

لقمانی با بیان اینکه واحد‌های عرضه کننده کالا‌های پر تقاضا شب یلدا در اولویت گشت‌ها و بازرسی‌ها قرار دارند، گفت: با گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، فروش اجباری، و نداشتن فاکتور و درج نکردن قیمت برخورد قانونی خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات تعزیرات حکومتی استان افزود: در اجرای این طرح، بازرسان سازمان‌های صمت، جهاد کشاورزی، بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه ها، دانشگاه علوم پزشکی، صدا و سیما حضور دارند.