فیلم مستند دوتوک اثر هنرمند بیرجندی، به بخش مسابقه نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران سینماحقیقت راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مستند دوتوک ساختهی هادی ثابت، از مستندسازان شهرستان بیرجند، توانست به نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران سینماحقیقت راه پیدا کند.
این مستند با رویکردی پژوهشی و نگاه هنرمندانه، بخشی از فرهنگ بومی و زیست اجتماعی مردم منطقه را به تصویر کشیده است و توانسته جایگاهی فرهنگی در میان آثار مستند ملی پیدا کند.
این مستند در نخستین سانس نمایش خود در سالن اصلی جشنواره سینما حقیقت، مورد توجه تماشاگران و منتقدان قرار گرفت و بر اساس اعلام رسمی دبیرخانه جشنواره، سانس دوم اکران آن روز دوشنبه ۲۴ آذر ساعت ۲۱ در همان سالن برگزار خواهد شد.