اتحادیه جهانی کشتی، ملی پوش وزن ۸۲ کیلوگرم کشورمان را به عنوان برترین فرنگی‌کار جهان در سال ۲۰۲۵ انتخاب کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اتحادیه جهانی کشتی، غلامرضا فرخی فرنگی کار ۲۳ ساله ایران را به عنوان برترین فرنگی کار جهان در سال ۲۰۲۵ انتخاب کرد.

اتحادیه جهانی کشتی در این باره نوشت:

«فرخی برای نخستین بار در مسابقات جهانی بزرگسالان به عضویت تیم ملی ایران درآمد و با شکست قاطع تمامی رقبا به نشان طلای جهان رسید.

فرخی با کسب ۱۷ پیروزی پیاپی و بدون باخت موفق به کسب ۴ نشان طلا در مسابقات جهانی بزرگسالان، زیر ۲۳ سال، کشور‌های اسلامی و تورنمنت زاگرب کرواسی دست یافت. بولدزر ۲۳ ساله ایرانی فقط رقبای خود را نبرد بلکه آن‌ها را تار و مار کرد.»