به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما اعلام کرد: صبح امروز از محور‌های دیهوک، کاخک - کریمو، محور بیرجند - قاین و سربیشه بارش باران گزارش شده و جاده لغزنده است.

سرهنگ کاظمی افزود: همچنین برخی از محور‌های استان مه صبحگاهی موجب کاهش دید افقی شده که رانندگان باید با احتیاط رانندگی کنند.

رئیس پلیس راه استان از رانندگان خواست: با اجتناب از سرعت و سبقت‌های غیرمجاز، با سرعت مطمئنه حرکت کنند.