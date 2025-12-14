پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از لغزندگی برخی محورهای مواصلاتی استان در پی بارش باران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما اعلام کرد: صبح امروز از محورهای دیهوک، کاخک - کریمو، محور بیرجند - قاین و سربیشه بارش باران گزارش شده و جاده لغزنده است.
سرهنگ کاظمی افزود: همچنین برخی از محورهای استان مه صبحگاهی موجب کاهش دید افقی شده که رانندگان باید با احتیاط رانندگی کنند.
رئیس پلیس راه استان از رانندگان خواست: با اجتناب از سرعت و سبقتهای غیرمجاز، با سرعت مطمئنه حرکت کنند.