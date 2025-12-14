به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن در مراسمی از بانوان صدا و سیما آبادان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، به مغمیاد با سعادت بزرگ بانوی اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن مراسم جشنی در صدا و سیما آبادان برگزار شد.

مداحی و جشنواره غذا از ویژه برنامه‌های این مراسم بود و در پایان از برگزیدگان مسابقات حجاب و عفاف و مسابقات ورزشی بانوان با هدایایی تجلیل شد.

همچنین مدیر کل صدا و سیمای آبادان در این مراسم از تلاش و زحمات بانوان شاغل در رسانه ملی با اهدای هدایایی قدردانی کرد.