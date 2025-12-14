به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: مصرف برق امسال نسبت به سال ۱۴۰۳ در بخش‌های مختلف افزایش داشته و در برخی مقاطع رشد نگران‌کننده ثبت شده است.

بخشایی گفت: در ۱۸ روز ابتدایی آذرماه مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳ درصد رشد را نشان می‌دهد و در هفته سوم آذرماه نیز علی رغم تعمیرات کارخانه سیمان، افزایش مصرف یک درصدی ثبت شده که بخشی از آن ناشی از افزایش استفاده شهروندان از تجهیزات گرمایشی برقی است.

به گفته وی، پیک بار همزمان استان در حال حاضر از ۲۷۴ مگاوات در سال گذشته به حدود ۲۷۸ مگاوات رسیده که نشان‌دهنده افزایش یک درصدی پیک بار است؛ پیک همزمان تابستان امسال در ۱۶ تیرماه و معادل ۳۷۱.۶ مگاوات بود که در مقایسه با سال گذشته بیش از ۲ درصد رشد را نشان می‌دهد

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی افزود: متوسط مصرف روزانه در بخش صنایع ۱۰۲۴ مگاوات ساعت و تقریباً بدون افزایش و مشابه سال گذشته بوده است؛ لازم به توضیح است علی رغم محدودیت‌های تابستان امسال مصرف انرژی در تعرفه صنعتی از ابتدای اردیبهشت تا پایان شهریور ۸ درصد هم نسبت به سال گذشته افزایش داشته است

به گفته بخشایی در مجموع تعرفه کشاورزی با مصرف حدود ۱۱۳۲ مگاوات ساعت، شاهد افزایش ۳.۲ درصدی بوده‌ایم در حالی که مصرف انرژی در چاه‌های آب افزایش ۱.۷ درصدی داشته‌اند.

وی افزود: در بخش مشترکان عمومی نیز مصرف ۶۷۷ مگاوات ساعت و مصرف ادارات ۸۹ مگاوات ساعت بوده است.

بخشایی از دستگاه‌های اجرایی خواست با مدیریت مصرف انرژی در ساعات کاری و کاهش روشنایی میزان مصرف را کنترل کنند.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به محدودیت‌های تابستان گفت: با وجود اعمال محدودیت‌ها، مصرف صنایع در بازه اردیبهشت تا پایان شهریور حدود ۸ درصد افزایش داشته است

بخشایی افزود: مصرف چاه‌های آب کشاورزی نیز در دوره تابستان ۶ درصد افزایش داشته است.

به گفته وی برخی ساختمان‌های اداری و تجاری در ماه‌های اخیر افزایش مصرف داشته‌اند که بخشی از آن ناشی از استفاده گسترده از سیستم‌های گرمایشی برقی است.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: روشنایی معابر عمدتاً هوشمند شده و امکان مدیریت از راه دور وجود دارد؛ با این حال، برای کاهش مصرف انرژی در زمستان، شهرداری‌ها باید طبق دستورالعمل‌ها حداقل ۵۰ درصد کاهش روشنایی پارک‌ها و فضا‌های سبز را اجرا کنند.

بخشایی افزود: کاهش روشنایی در مسیر‌های مستقیم و به‌صورت خطی و در سطح بلوار‌ها انجام می‌شود و در تقاطع‌ها، چهارراه‌ها، معابر حادثه‌خیز و فضا‌های پرتردد هیچ‌گونه خاموشی ناایمن صورت نخواهد گرفت.

وی همچنین خواستار مدیریت مصرف در ساختمان‌های اداری، تجاری و تابلو‌های تبلیغاتی شد و افزود: مصرف برخی از این واحد‌ها به‌طور غیرضروری بالاست و لازم است طبق استاندارد‌های مدیریت انرژی محدود شود.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: طبق برنامه محدودیت‌های مصرف صنایع بر اساس محدودیت‌های سوخت نیروگاهی هر ساله از ۱۵ آذر ماه آغاز می‌شده که امسال احتمالا از ابتدای دی ماه انجام شود.