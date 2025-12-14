مهمترین عناوین روزنامه‌های انگلیس

ایندیپندنت

- افزایش ناگهانی موارد آنفلوآنزا، بخش‌های مراقبت ویژه کودکان را با بحران روبه‌رو کرده و باعث لغو عمل‌های جراحی شده است

- در کنار این خبر، تصویری از محمد صلاح پس از پیروزی دو بر صفر لیورپول منتشر شده و این پرسش مطرح شده که آیا او آخرین بازی خود را برای این باشگاه انجام داده است یا نه

سان یکشنبه

- پلیس پرونده‌ای درباره اتهامات مطرح‌شده علیه اندرو مانتباتن–ویندزور تشکیل نخواهد داد. خانواده شاکی از این تصمیم ابراز ناامیدی کرده‌اند، اما پلیس اعلام کرده شواهد تازه‌ای از جرم به دست نیامده است

آبزرور

- بحث درباره ممنوعیت استفاده افراد زیر شانزده سال از شبکه‌های اجتماعی در استرالیا، دولت بریتانیا را دچار اختلاف کرده است؛ محدودیتی که با وجود اجرای رسمی، برخی کودکان راه‌های دور زدن آن را یافته‌اند

میل یکشنبه

- اندی برنهام قصد دارد با ورود دوباره به پارلمان، رهبری حزب کارگر را به چالش بکشد. نزدیکان او در حال بررسی حوزه‌ای انتخاباتی هستند که احتمال خالی شدن آن در ماه‌های آینده وجود دارد

تلگراف یکشنبه

- رهبر حزب محافظه‌کار وعده داده ممنوعیت فروش خودرو‌های بنزینی و گازوئیلی را که قرار است از سال ۲۰۳۰ اجرا شود لغو کند و هشدار داده این سیاست تنها به سود چین تمام خواهد شد

ساندی پیپل

- وزیر بهداشت نسبت به تهدید جدی آنفلوآنزا برای نظام درمانی هشدار داده و از افزایش چشمگیر بستری‌ها ابراز نگرانی کرده است

اکسپرس یکشنبه

- به پناهجویانی که درخواستشان رد شده، مشوق‌های مالی برای ترک داوطلبانه بریتانیا پیشنهاد می‌شود؛ از جمله کمک برای راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور مبدأ و تأمین مسکن و خوراک

میرر یکشنبه

- تیم‌های تخصصی رسیدگی به پرونده‌های تجاوز و جرائم جنسی در سراسر انگلستان و ولز تشکیل می‌شود؛ وزیر کشور خشونت علیه زنان و دختران را «وضعیت اضطراری ملی» اعلام کرده است

تایمز یکشنبه

- اندی برنهام در پی تصاحب کرسی پارلمانی برای ورود به رقابت رهبری حزب کارگر است. همچنین تصویری از دوشس ساسکس در کنار پدرش منتشر شده و گفته شده امیدی به آشتی میان آنها باقی نمانده است

مهمترین عناوین روزنامه‌های فرانسه

ب اف‌ام

- عربستان و قطر به دنبال قطار سریع السیر فرانسه‌اند. خبر خوش برای شرکت‌های فرانسوی

انقلاب انرژی

- فرانسه حد نصاب خودش در صادرات برق را شکست و ۲۰۹۸۳ مگاوات برق به کشور‌های همسایه صادر کرد

سایت خبری‌ای سی‌ای

- با وجود تحریمها، بیش از ۶۰ نفتکش روسی از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون در بنادر فرانسه پهلو گرفته‌اند

بورسوراما

- سوییس نهایتا تصمیم گرفت هواپیما‌های جنگی کمتری به آمریکا سفارش بدهد. این کشور قرار بود ۳۰ هواپیمای f۳۵ بخرد. علت، گرانی، اعلام شده

ب اف‌ام

- دبیر کل ناتو در سخنرانی رسمی در برلین هشدار داد اروپا باید خود را برای جنگی در ابعاد جنگ‌هایی که پدر بزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها تجربه کرده‌اند (جنگ جهانی اول و دوم) آماده کند

مهمترین عناوین روزنامه‌های پاکستان

«دیلی جنگ»

- حمایت ۸ کشور از جمله پاکستان از رویکرد حماس در قبال آتش بس در غزه / تاکید بر خروج فوری و کامل نیرو‌های اسرائیل

- نخست وزیر پاکستان: از بحران اقتصادی خارج شده‌ایم

- احتمال کاهش قیمت بنزین از ۱۵ ماه دسامبر

- وزیر اطلاع رسانی ایالت سند: فیلم «دهریندر» ساخت هند تبلیغات منفی علیه پاکستان است

«آج نیوز»

- حمله پهپادی در سودان / ۶ کارمند سازمان ملل کشته شدند

- وزیر دفاع پاکستان: علیه ژنرال فیض حمید رئیس سابق اطلاعات پرونده‌های قضایی دیگر درحال بررسی است

- تایلند با آتش بس اعلام شده توسط آمریکا در جنگ با کامبوج مخالفت کرد

- سازمان ملل نیز از تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کرد

«هم نیوز»

- صندوق بین المللی پول خواستار کاهش ۱۴۳ میلیارد روپیه‌ای یارانه‌های دولتی در پاکستان شد

- احتمال افزایش قیمت برق به درخواست صندوق بین المللی پول

- آغاز کمپین واکسیناسیون فلج اطفال برای بیش از ۴۰ ملیون کودک پاکستانی

- پاکستان به دنبال رسمی کردن ارز‌های دیجیتال است

مهمترین عناوین روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم

- شهرک‌سازی‌ها گسترش می‌یابد و غزه فریاد کمک سر می‌دهد

- گزارش سازمان ملل: اسرائیل قصد دارد ۴۷ هزار واحد مسکونی در کرانه باختری بسازد

- هزاران سودانی در حمایت از ارتش تظاهرات کردند: «شبه نظامیان ما را شکست نخواهند داد»

- دولت منتظر موضع صندوق بین‌المللی پول در مورد بررسی‌های اخیر است

- گفتند «نه»؛ قانون‌گذاران جمهوری‌خواه سال را با نمایش‌هایی غیرمعمول از به‌چالش‌کشیدن ترامپ به پایان رساندند

- واشنگتن پست: آنها کلمه‌ای را به زبان آوردند که رئیس جمهور آمریکا عادت به شنیدن آن ندارد

روزنامه الشروق

- دو مقام آمریکایی: نیرو‌های بین‌المللی در غزه با حماس نخواهند جنگید

- واشنگتن به قطعنامه سازمان ملل که خواستار توقف گرسنگی دادن به نوار غزه توسط اشغالگران است، حمله می‌کند؛ یونیسف نسبت به شیوع بیماری هشدار می‌دهد

- وزیر امور خارجه: کمک‌ها باید ایمن و بدون مانع به غزه برسند

- اروپا پیش از هرگونه امتیازدهی اوکراین، از واشنگتن خواستار تضمین‌های امنیتی است

- رهبر کره شمالی اعزام نیرو به کورسک روسیه برای خنثی سازی مین را تایید کرد

- پادشاه بریتانیا در سال ۲۰۲۶ تحت یک برنامه درمانی سرطان با شدت کمتر قرار خواهد گرفت

- تایلند و کامبوج علیرغم میانجیگری ترامپ، جنگ را از سر گرفتند

- نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی بار دیگر به حومه قنیطره پیشروی کردند

روزنامه الیوم السابع

- زندانیان فلسطینی قربانی آزمایش‌های دارویی و بالینی در زندان‌های اسرائیل هستند

- ده‌ها نفر از اسرای فلسطینی که به موش آزمایشگاهی صهیونیست‌ها تبدیل شده بودند شهید شدند و بسیاری دیگر از ناباروری و سرطان رنج بردند

- فوت ۱۴ فلسطینی و ویرانی ۱۵ خانه بر اثر بارش‌ها در غزه و به شهادت رسیدن یک جوان با آتش اشغالگران

- آنروا: ۶ هزار کامیون در دروازه‌های شهر منتظر ورود به غزه هستند

- اسرائیل سازمان ملل را به چالش کشیده و مانع ورود کمک‌های بشردوستانه می‌شود

- ۸.۸ میلیون تن صادرات کشاورزی، افزایشی ۷۵۰ هزار تنی

- مصر بر چالش‌های صنعت نفت و گاز غلبه می‌کند

روزنامه الدستور

- مصر خواستار تشکیل سریع نیروی ثبات در غزه شد

- صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد مصر بهتر از حد انتظار عمل می‌کند

- اولویت اصلی؛ با سازمان‌های مخفی اخوان المسلمین مقابله کنید

- ۲۹ سازمان اخوان المسلمین در ایالات متحده تحت پوشش فعالیت‌های خیریه و آموزشی فعالیت می‌کنند