ذخیره کلی ماده معدنی فلورین در معادن استان یک میلیون و ۸۱۲ هزار و ۹۰۶ تن شناسایی شده است.

شناسایی ذخیره بیش از یک میلیون و ۸۱۲ هزار تنی فلورین در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن وتجارت استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: تعداد کل معادن فلورین استان ۵ معدن است که ۳ فقره فعال است.

شادنوش میزان اشتغالزایی در معادن فلورین استان را ۲۶۵ نفر عنوان کرد و افزود: استخراج سالانه فلورین در خراسان جنوبی ۳۷ هزار و ۱۰۰ تن است.

وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۱۲ هزار تن فلورین از معادن استان استخراج شده گفت: از ابتدای امسال نیز بیش از ۱۰ هزار تن از این ماده معدنی از معادن استان استخراج شده است.

فلورین جزو ۷ ماده معدنی است که توسط سازمان مالکیت فکری سازمان ملل ثبت جهانی شده و علاوه بر تقویت ارزش صادراتی محصولات استان، فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و توسعه استراتژیک را در خراسان جنوبی فراهم می‌کند.