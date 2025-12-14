پخش زنده
مهربانوی پارچه باف ایوری، با دستانی که هنوز بوی اصالت میدهد، دغدغهمند حفظ یکی از هنرهای رو به فراموشی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ هنری که روزی همراه زندگی بود و امروز نیازمند دیدهشدن است.
در گذشته زنان اگر چه بیشتر در خانه بودند و کمتر در کوچه خیابان و اجتماع حضور داشتند، اما در همان خانه غیر از امور خانه داری به هنرهایی میپرداختند که محصولش نه تنها مورد مصرف خانه و خانواده خودشان قرار میگرفت بلکه مازاد آن برای کمک به معیشت خانه و همراهی با مردان در تامین مخارج خانه به فروش میرسید.
اما بیشتر این هنرهای اصیل ایرانی در حال منسوخ شدن هستند.