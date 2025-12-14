پخش زنده
مأموران یگان حفاظت محیط زیست یک شکارچی متخلف را در منطقه حفاظتشده شاسکوه زیرکوه دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست (پاسگاه محیطبانی ۱۲ امام) در جریان این عملیات موفق به کشف لاشه دو قطعه کبک، یک قبضه سلاح ساچمهزنی تکلول و چهار عدد فشنگ شدند.
جوان با تأکید بر برخورد جدی با شکارچیان غیرمجاز افزود: حفاظت از گونههای ارزشمند حیاتوحش و جلوگیری از تخریب زیستگاهها از اولویتهای اصلی محیطبانان است و با هرگونه تخلف در این زمینه قاطعانه برخورد خواهد شد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.