در این نشست با حضور معاون سازمان محیط زیست ، طرح‌ها و سامانه‌های مرتبط با هوشمندسازی حفاظت از تنوع زیستی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست هوشمندسازی حفاظت از تنوع زیستی با حضور معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، مدیران دفاتر تخصصی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها برگزار شد.

در این جلسه، طرح‌ها و سامانه‌های مرتبط با هوشمندسازی حفاظت از تنوع زیستی در مناطق تحت مدیریت سازمان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

همچنین عملکرد سامانه هوشمند ماهواره‌ای در حوزه خطر حریق و شناسایی مناطق آسیب‌دیده که شرکت «تیزنگر پایش» آن را اجرا کرده است، به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه این نشست، طرح اجرای آزمایشی سامانه چندلایه حفاظت هوشمند پارک ملی گلستان، که شرکت دانش‌بنیان «پردازش شریف»، آن را ارائه داد، از منظر فنی و اجرایی ارزیابی شد و اعضای کمیته دیدگاه‌ها و ملاحظات تخصصی خود را در خصوص نحوه اجرا، میزان کارآمدی و قابلیت توسعه‌پذیری این سامانه مطرح کردند.