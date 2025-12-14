حدف سرعت کاه‌، در گرو نصب و راه اندازی دوربین‌های ثبت تخلفات مورد تایید پلیس است.

پایش و کاهش سرعت با دوربین و سرعت‌کاه

پایش و کاهش سرعت با دوربین و سرعت‌کاه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ شهردار ساوه گفت: شبکه‌ ۵۰ دستگاه دوربین‌های نظارتی شهر ساوه نصب و راه اندازی شده است.

رضا مصباحی افزود: در خصوص نصب دوربین‌های ثبت تخلفات رانندگی نیز در تمامی مبادی ورودی شهر ساوه این دوربین ها، نصب و در مرحله‌ی آزمایش آنها هستیم.

وی اضافه کرد: برای انجام این دو طرح نظارتی رقمی بالغ بر ۲ میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

رییس پلیس راهور ساوه نیز گفت: میانگین سرعت در شهرستان ساوه ۱۰ تا ۱۵ کیلیومتر بیشتر از نرم کشوری است و شورای ترافیک با تدبیر ایجاد سرعت گاه توانسته این سرعت را کنترل نماید.

سرهنگ عباس خانی افزود: با این اقدام بر اساس آمار پزشکی قانونی در طی ۸ ماهه سال جاری در مقایسه با سال قبل تصادفات منجر به فوت ۵۴ درصد کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: حدف سرعت گاه ها، در گرو نصب و راه اندازی دوربین‌های ثبت تخلفات مورد تایید پلیس می‌باشد.

سرهنگ عباس خانی افزود: در خصوص نصب دوربین‌های نظارتی در دفعات مکرر با شهرداری ساوه مکاتبه شده و تقریبا نیمی از این پروژه انجام و در انتظار تکمیل شدن طرح نصب دوربین‌های نظارتی هستیم.

وی اضافه کرد: در صورت نصب و راه اندازی تجهیزات دوربین‌های کنترل سرعت در سطح معابر شهر ساوه و تایید این مرجع، در خصوص اختصاص کد ثبت تخلفات با هماهنگی مرجع بالادستی اقدام خواهد شد.

گفتنی ست نصب سرعت گاه‌ها در سطح خیابان‌های شهر ساوه، علاوه بر نارضایتی مردمی، نیازمند راه اندازی دوربین‌های ثبت تخلفات و رفع گره‌های ترافیکی در شهر ساوه است.