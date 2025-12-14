به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، با آغاز بارش‌های رحمت الهی در شهرستان کهنوج، رودخانه‌های فصلی در نقاط مختلف این شهرستان جاری شد و باران موجب آب‌گرفتگی معابر شهری و روستایی گردید.

این بارندگی‌ها پس از مدت‌ها خشکسالی موجی از خوشحالی و رضایت را در میان مردم، کشاورزان و دامداران منطقه به همراه داشته و امید‌ها را برای بهبود منابع آبی و شرایط کشاورزی افزایش داده است.

همچنین گدار کفنوئیه بافت هم شاهد بارش برف بود.

رفت وآمد در این محور ادامه دارد.