از روز گذشته برخی از نقاط استان کرمان شاهد بارش برف وباران بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، با آغاز بارشهای رحمت الهی در شهرستان کهنوج، رودخانههای فصلی در نقاط مختلف این شهرستان جاری شد و باران موجب آبگرفتگی معابر شهری و روستایی گردید.
این بارندگیها پس از مدتها خشکسالی موجی از خوشحالی و رضایت را در میان مردم، کشاورزان و دامداران منطقه به همراه داشته و امیدها را برای بهبود منابع آبی و شرایط کشاورزی افزایش داده است.
همچنین گدار کفنوئیه بافت هم شاهد بارش برف بود.
رفت وآمد در این محور ادامه دارد.