رویکرد و اولویت جدی و اصلی در استانداری خراسان رضوی، تقویت مجموعههای مردم نهاد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی دیشب در دوازدهمین نشست «شنبههای گفتوگو» با موضوع زنان گفت: دولت امکان مدیریت همه فضاها به صورت مطلوب را ندارد بنابراین سمنها و تشکلهای مردم نهاد، میتوانند این بار را به دوش کشیده و کیفیت کارها را ارتقا بدهد.
غلامحسین مظفری تاکید کرد: هیچ یک از سمنها نباید معطل صدور یا تمدید مجوز شوند.
وی با اشاره به اینکه استان در حوزه بانوان دارای ظرفیت بالایی است، اظهار کرد: ارتقای وضعیت استان به لحاظ معیشتی، اقتصادی، رفاهی و روانی وظیفه مشترک همه در استان است و از بانوان میخواهیم کار را امیدوارانه پیش ببرند.
استاندار خراسان رضوی با اعلام موافقت با پیشنهاد اعطای امتیاز مناقصهها به شرکتهایی که ۵۱ درصد سهامداران آن بانوان هستند، گفت: این طرح در استان قابل تصویب و اجرا است.
وی در خصوص برجسته کردن نقش بانوان بزرگ و ارزشمند استان، اظهار کرد: هفته گذشته در انجمن مفاخر مقرر شد که در هر ماه حداقل برای یک نفر از مفاخر استان مراسم خاصی برگزار و مفاخر معرفی شوند و نیز هر سه ماه یکبار به مفاخر سطح ملی اهل خراسان توجه و برای آنها مراسمی برگزار شود، همچنین سالی حداقل یک بار برای یک نفر از شخصیتها و مفاخر استان مراسم بین المللی برگزار شود.
مظفری ادامه داد: دبیرخانه انجمن مفاخر با همکاری امور بانوان استانداری و مجموعه کارگروه مشورتی بانوان این کار را باید برای تجلیل از بانوان فرهیخته شروع کند.
در این نشست بانوان حاضر در جلسه مطالباتی داشتند که ایجاد مهد کودک در بیمارستانهای استان، ایجاد شرایط تحقیق در مدارس برای پایان نامههای دانشجویی در حوزه سلامت بانوان و آسیبهای اجتماعی از جمله افزایش دخانیات در دختران، تخصیص اعتبار و تامین تجهیزات غربالگری سلامت زنان، بهرهگیری از زنان در در حوزههای تصمیم ساز، پیگیری و حل مساله مسکن خبرنگاران، استفاده از بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهرها برای موضوع جوانی جمعیت و ورود استانداری به حوزه آسیبهای اجتماعی در حوزه بانوان از آن جمله بود.
ایجاد پناهگاههای امن برای زنان درگیر خشونتهای خانگی، پیگیری افزایش سهمیه استخدام کارکنان زن در بیمارستان امید مشهد، ایجاد دیپلماسی شهری برای مدیران سمنهایی که زن هستند، ایجاد مرکز اجتماعی بانوان و نخستین نهاد آموزشی رهبران زن به عنوان آزمایشی در استان، برگزار نشدن مراسم و همایشها در ایامی که به دلیل آلودگی هوا یا قطع زنجیره چرخه انتقال بیماریهای ویروسی در استان دورکاری یا تعطیلی اعلام میشود و بازدید استاندار از بنگاههای اقتصادی بانوان، از دیگر مطالبات بانوان حاضر در جلسه بود.
همچنین در این جلسه استاندار خراسان رضوی به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن از بانوان حاضر در جلسه تجلیل کرد.