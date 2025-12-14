شماری از اعضای گروه‌های راست افراطی در انگلیس، تظاهرات دیگری را ضد مهاجران و مسلمانان در پایتخت این کشور به راه انداختند و اخراج مهاجران و مسلمانان از این کشور را خواستار شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، این تظاهرات به سرکردگی تامی رابینسون، فردی که با حمایت رژیم اسرائیل و سیاستمداران و جریان های ضد مهاجران و مخالف مسلمانان در انگلیس به چهره ای جنجالی در این کشور مبدل شده است در خیابان های مرکزی لندن برگزار شد.

شماری از مردم انگیس نیز در مسیر حرکت این افراد با واکنش های منفی، خشم و انزجار خود را نسبت به این افراد رژیم اسراییل و رویکردهای گروه های راست افراطی ابراز داشتند که در برخی نقاط به درگیری هایی انجامید که پلیس با حضور پر شمار خود تلاش کرد از درگیری ها جلوگیری کند.

در ماه های اخیر برخی از این افراد به پشتوانه شماری از سیاستمداران و نمایندگان مجلس انگلیس، به تشدید فعالیت پرداختند و با در دست داشتن پرچم انگلیس و رژیم اسراییل، شعارهای نژاد پرستانه و ضد مهاجران و مسلمانان سر دادند.

گروه های راست افراطی با حمایت مالی و سیاسی آشکار رئیس جمهور آمریکا و اعضای دولتش و نیز شماری از سیاستمداران و جریان های راست افراطی، فضای نا امنی و ضدیت با مهاجران و مسلمانان را در انگلیس تشدید کرده اند، شرایطی که با روندی فزاینده به یکی از نگرانی های فعالان مدنی و جامعه شناسان در انگیس مبدل شده است.

بر اساس گزارش‌های رسمی نهاد‌های حامی حقوق مهاجران و مسلمانان در انگلیس، حملات لفظی و فیزیکی به مسلمانان و مهاجران در این کشور به بالاترین میزان در دهه‌های اخیر رسیده است.